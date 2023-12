Benčić: Zašto Plenković ne smjenjuje Barbarića?

"Od početka njegova mandata došlo je do ozbiljnog urušavanja svih neovisnih institucija koje trebaju osiguravati temelj svake moderne države, a to je pravna država. Mi nemamo pravnu državu jer pravo i zakoni vrijede za obične građane, no ne i za HDZ- ovu elitu, što se jasno vidi na primjeru Barbarića", kaže Benčić.

Pozvala je premijera da iziđe pred građane i kaže zašto već pet mjeseci ne može smijeniti Barbarića. Vrlo vjerojatno ga je Barbarić nečim ucijenio, smatra Benčić, a ako je to istina onda građani moraju o tome znati.

O prosvjedima svinjogojaca kaže da je afrička svinjska kuga samo kap koja je prelila čašu poljoprivrednicima nakon više od 20 godina zanemarivanja sela, poljoprivrednog i prehrambenog sektora.

"Naši su poljoprivrednici stavljeni u poziciju u kojoj osim subvencija, koje dobivaju iz EU fondova, ne postoji nikakva strukturirana podrška države da bi svoje proizvode mogli stavljati na tržište. Taj problem postoji zato što je uvoznički lobi očito jači od svake vlade", dodala je.

Još je jednom potvrdila da na parlamentarne izbore 2024. godine izlaze samostalno, a ostavili su mogućnost da u pojedinim izbornim jedinicama koaliraju s SDP- om ili nekom drugom strankom koja im je vrijednosno bliska.

Postizborno su spremni koalirati sa strankama od centra nalijevo jer s njima mogu postići minimalni konsenzus oko reformi koje su ključne za Hrvatsku i koje se čekaju 25 godina.