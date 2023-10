Benčić o stradanju vatrogasca u Osijeku: Lava je doslovno probijala iz zemlje

“U ovoj tvrtki su bile inspekcije, podnosile su su se kaznene prijave, nismo imali nikakav epilog. Mi imao propisane kazne koje kad se radi o ovako ozbiljnim štetama predstavljaju kvalificiran oblik kaznenog dijela, no mi nemamo procese. DORH ne provodi postupke po tim prijavama. Tražila sam da DORH predstavi izvješća na Odboru za okoliš, ali su rekli da imaju vrlo malo kapaciteta i ponovno dolazimo do Andreja Plenkovića koji sustavno podkapacitira DORH i onda je zadnja karika to što oni nemaju kapaciteta to procesuirati. I tad će doći do katastrofa koje su sprječive. Ovo se moglo spriječiti. Kad dogovornost dođe do DORH-a, on nema kapaciteta da se to provede”, kazala je.

Ona kaže da privatni oporabitelji ne bi bili problem kad bi Hrvatska imala dovoljno kapaciteta za nadziranje, kontroliranja i kažnjavanje.