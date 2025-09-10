BBC otkrio skandal: Američki bajkeri, mrzitelji muslimana, osiguravaju humanitarne punktove u Gazi

Tvrtka koja je zadužena za sigurnost na lokacijama na kojima se distribuira humanitarna pomoć u Gazi za to koristi članove američkog motociklističkog kluba koji povijesno nisu naklonjeni islamu, pokazala je istraga BBC-ja

BBC News je utvrdio da barem deset članova Infidels Motorcycle Cluba radi u Gazi za UG Solutions, privatnu tvrtku koja je zadužena za osiguranje na punktovima Humanitarne zaklade za Gazu, na kojima su tražeći pomoć u kaosu i pucnjavi poginule stotine civila. BBC otkriva da čak sedam članova ovog motociklističkog kluba ima vodeće pozicije i nadziru lokacije u kontroverznoj operaciji pružanja pomoći koju podupiru Izrael i američki predsjednik Donald Trump. UG Solutions (UGS) branio je zapošljavanje svojih radnika, poručivši da ih ne diskvalificira zbog 'osobnih hobija ili pripadnosti koji nisu povezani s obavljanjem posla'. Humanitarna zaklada za Gazu poručila je pak da ima 'nultu toleranciju na bilo kakve mrziteljske, diskriminatorne stavove ili ponašanje'.

Što je to Infidels Motorcycle Club? Infidels MC osnovali su američki vojni veterani iz rata u Iraku 2006. godine, a vide sebe kao suvremene križare. Dapače, kao simbol koriste njihov križ, što je referenca na srednjovjekovne kršćane koji su ratovali protiv muslimana za kontrolu nad Jeruzalemom. Na svojoj stranici na Facebooku, navodi BBC, često objavljuju govor mržnje protiv muslimana te su ranije organizirali i pečenje odojka kako bi im 'prkosili' u periodu za njih svetog mjeseca ramazana. 'Ovlastiti Infidels Motorcycle Club da isporučuje humanitarnu pomoć u Gazi je kao da Ku Klux Klanu povjerite isporuku pomoći u Sudanu. To nema nikakvog smisla', rekao je Edward Ahmed Mitchell, zamjenik direktora Vijeća za američko-islamske odnose (CAIR), vodeće muslimanske organizacije za ljudska prava u SAD-u. 'To je situacija koja gotovo sigurno vodi nasilju i upravo smo to vidjeli u Gazi', dodaje.

U Gazi je najviše vodstvo bajkerskog kluba Vođa kluba Johnny Taz Mulford bivši je narednik američke vojske, a kažnjen je zbog urote radi podmićivanja, krađe i davanja lažnih iskaza vojnim vlastima. On je sada i vođa tima zaduženog za posao u Gazi. BBC je analizom imena i javnih informacija o vodstvu Infidels MC-ja te pomoću dokaza zviždača iz UG Solutionsa identificirao 10 članova Infidels MC-ja koje je Mulford zaposlio u Gazi. Uz njega, identificirana su još tri člana iz vodstva kluba koji se nalaze na istaknutim funkcijama u operaciji UGS-a u Gazi: potpredsjednik kluba Larry J-Rod Jarrett, zadužen za logistiku, zatim blagajnik kluba Bill Saint Siebe, koji vodi sigurnosni tim na jednom od punktova Humanitarne zaklade za Gazu, te jedan od osnivača kluba, Richard A-Tracker Lofton, koji vodi sigurnosni tim na drugom punktu. Uz pomoć povjerljivih dokumenata, informacija s interneta te bivših zaposlenika UG Solutionsa, BBC je potvrdio identitet još šest članova Infidels MC-ja zaposlenih u Gazi. Trojica su vođe ili zamjenici vođa naoružanih sigurnosnih timova na punktovima za podjelu pomoći.

Pojas Gaze Izvor: EPA / Autor: MOHAMMED SABER







+20 Pojas Gaze Izvor: EPA / Autor: MOHAMMED SABER

Šarena povijest zaposlenika Iz UGS-a su za BBC poručili da pri zapošljavanju provode stručne provjere i na teren šalju samo provjerene pojedince. Međutim, prema medijskim izvješćima, Jarrett je bio uhićen prije dvije godine zbog vožnje u pijanom stanju, a imao je i optužbu za vožnju pod utjecajem alkohola prije desetak godina. Nije poznato je li u oba slučaja bio osuđen. Osnivač i izvršni direktor UG Solutionsa, Jameson Govoni, uhićen je pak ranije ove godine u Sjevernoj Karolini zbog navodne umiješanosti u prometnu nesreću, nakon koje je pobjegao te pokušao izbjeći uhićenje. Govoni, koji živi u SAD-u i nije član Infidels MC-ja, odbio je komentirati slučaj za BBC. Do sada je Mulford bio jedini zaposlenik UG Solutionsa koji je identificiran kao član Infidelsa. BBC-jeva istraga pokazala je koliko je rašireno zapošljavanje članova motociklističkog kluba, i to uglavnom na bolje plaćenim poslovima voditelja sigurnosnih timova.

Objave na društvenim mrežama pokazuju da je Mulford u svibnju, samo dva tjedna prije odlaska u Gazu, pokušao regrutirati američke vojne veterane putem Facebooka, pozivajući sve koji 'još uvijek mogu pucati, kretati se i komunicirati' da se prijave. Procjenjuje se da je najmanje 40 od oko 320 osoba koje UG Solutions zapošljava u Gazi angažirano iz Infidels MC-ja. UG Solutions svakom zaposleniku plaća 980 dolara po danu s uključenim troškovima, a vođe timova na punktovima Humanitarne zaklade za Gazu zarađuju 1580 dolara dnevno, pokazuju dokumenti koje je vidio BBC. Jedan od vođa tima u Gazi, Josh Miller, objavio je fotografiju grupe zaposlenika u Gazi s transparentom 'Make Gaza Great Again'. Njegova tvrtka prodaje majice i druge odjevne predmete s natpisima 'Prigrlite nasilje' i 'Surf all day, rockets all night. Gaza summer 25'. Također je objavila snimku pucnjave na punktovima, pozvavši pritom da se puca na kriminalce. 'Sjeti se, uvijek pucaj dok ne prestanu biti prijetnja!' stoji u opisu snimke.

Simbolika brojke 1095 Miller ima tetoviranu riječ 'križar' na prstima i '1095' na palčevima, godinu u kojoj je papa Urban II pokrenuo Prvi križarski rat protiv muslimana. Nije odgovorio na BBC-jev upit za komentar. Na Facebooku Infidels MC-ja prodaju se kape s brojem '1095', uz pojašnjenje da on označava početak križarskih ratova, 'vojne kampanje zapadnoeuropskih snaga za ponovno osvajanje Jeruzalema i Svete Zemlje od muslimanske vlasti'.

Mulford je, osim što vodi klub, naveden kao registrirani agent tvrtke Infidels MC na Floridi. Ima tetoviranu brojku 1095 na prsima, križ križara na podlaktici te riječ infidels na nadlaktici. 'Kada danas vidite antimuslimanske fanatike kako slave brojku 1095 i križarske ratove, oni u biti slave masakr muslimana te protjerivanje muslimana i Židova iz svetog grada Jeruzalema', rekao je Mitchell iz CAIR-a. Kazao je da klub ima obilježja tipičnih antimuslimanskih mrziteljskih skupina, a koje desetljećima koriste riječ infidels (nevjernici). Među antiislamskim stavovima kluba nalazi se i letak koji poziva na pečenje odojka za vrijeme ramazana, a BBC ga je pronašao na arhiviranoj web stranici. Na njemu piše: 'Prkoseći islamskom blagdanu ramazanu… pozivamo vas na otvaranje bike partyja i pečenje odojka u podružnici Infidels MC-ja u Colorado Springsu.' Letak prikazuje ženu u burki s koje je donji dio otrgnut, otkrivajući joj grudi.