Bavarski premijer poslao oštre strelice prema Bruxsellesu: Tamo je sada sve čudno tiho

Premijer njemačke savezne pokrajine Bavarske Markus Soeder predbacio je u petak Europskoj komisiji neučinkovitost u borbi protiv pandemije koronavirusa

"Zapravo je ova kriza vrijeme za Europu i Europsku komisiju. No u Bruxellesu je trenutno sve čudno tiho", rekao je Markus Soeder (Kršćansko-socijalna unija CSU) u razgovoru za tjednik Der Spiegel.

Bavarski premijer je rekao kako sada nije vrijeme za nacionalističke poteze, nego da se mjere, poput transporta pomoći Italiji i Španjolskoj, moraju organizirati na europskoj razini.

"To je visoko na listi europskih prioriteta i tu bi zapravo trebala djelovati Europska komisija", rekao je Soeder. On je kritizirao činjenicu da članice EU trenutno sve probleme, poput onih vezanih uz prekogranični promet, moraju rješavati same.