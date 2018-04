Zekanović prijeti Vulinu: Mnogi vaši istomišljenici napustili su Hrvatsku na traktorima

Novi radni tjedan saborski zastupnici započeli su stankama. Prema novom poslovniku zastupnici srijedu ujutro mogu iskoristiti kako bi slobodno govorili o temama koje su im važne

Među prvima je govorio SDP-ov Arsen Bauk koji se osvrnuo na obilježavanje Bleiburga i Jasenovca.

'Ono što je bilo aktualno prošli vikend, a to su četiri kolone koje obilježavaju jedno od najvećih stratišta režima NDH, koncentracioni logor Jasenovac, pokazalo je ponovo podjele u hrvatskom društvu za koje smo mislili prije nekoliko godina da su prevaziđene, a one se iznova pokažu u svom punom svjetlu. Imali smo 4 kolone. Najprije smo imali kolonu predstavnika židovskog naroda, nakon toga su u koloni išli predsjednica Republike i gospodin Čičak, pa je treća kolona bila u subotu u kojoj su bili predstavnica SNV-a, Saveza antifašističkih boraca i najveći dio onih koji su željeli obilježiti proboj i stradanje logoraša u Jasenovcu i onda smo imali 4. kolonu u kojoj su, po mom stavu, bili oni koji su morali biti tamo po zapovjednoj liniji, a to su predstavnici Vlade i još neki koji su im se pridružili u nešto manjem broju', kazao je Bauk.