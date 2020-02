Bašar al-Asad na korak do pobjede, osvojio važan grad blizu Idliba

Snage sirijske vlade u srijedu su ušle u grad Sarakeb u provinciji Idlib, rekli su svjedoci i ratni promatrači, što je novi korak predsjednika Bašara al-Asada u cilju osvajanja posljednjeg uporišta pobunjenika Idliba.

Snage vlade pregledavaju grad nakon što su pobunjenički borci pobjegli poslije teške artiljerijske i zračne paljbe na to mjesto koje se nalazi oko 15 kilometara istočno od grada Idliba, objavio je na svojim stranicama Sirijski opservatorij za ljudska prava.

Asadova kampanja za osvajanje Idliba, posljednjeg uporišta pobunjenika u devet godina dugom građanskom ratu, pokrenula je egzodus stotina tisuća civila prema granici s Turskom, udaljenoj samo nekoliko desetaka kilometara. Ankara podržava dio pobunjeničkih skupina.

Novi sukobi odvijaju se usprkos primirju koji su 12. siječnja dogovorile Rusija i Turska, podržavateljice suprotstavljenih strana u sirijskom ratu.

Snage sirijske vlade su u ponedjeljak artiljerijskom vatrom usmrtile osmero turskih vojnika, nakon čega su turske snage odgovorile.

Turski predsjednik Tayyip Erdogan u srijedu je zaprijetio da će Turska istjerati sirijske snage iz Idliba ako se one same ne povuku do kraja mjeseca.

U srijedu su svoju "veliku zabrinutost" zbog situacije kod Idliba izrazile Sjedinjene Države.

Izaslanik SAD-a za Siriju James Jeffrey pozvao je Ruse, koji zračnim snagama pomažu sirijskoj vojnoj kampanji, da promijeni svoju politiku prema tom sukobu.

Moskvu je optužio da u sve većoj mjeri krše međusobni dogovor o deeskalaciji sukoba na sjeveroistoku Sirije.