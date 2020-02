Erdogan traži povlačenje sirijskih snaga iz Idliba i prijeti da će ih u suprotnom turska vojska istjerati

Turski predsjednik Tayyip Erdogan u srijedu je zaprijetio da će Turska istjerati sirijske snage iz Idliba ako se one same ne povuku do kraja mjeseca

U granatiranju sirijskih vladinih snaga u ponedjeljak je ubijeno osam turskih vojnika, što je natjeralo turske snage na uzvraćanje udarca. Eskalacija sukoba je dovela u pitanje buduću suradnju Ankare i Moskve, koje su podržale suprotstavljene strane u ratu usprkos zajedničkim naporima za suzbijanje nasilja.