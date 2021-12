Banožić Milanovićevim savjetnicima: Napravite konzilij koji će mu prepisati dobru terapiju

Predsjednik Zoran Milanović kritizira ugovor kojeg je ministar obrane Mario Banožić potpisao s Francuzima i to što ćemo avione platiti više nego se govorilo. Banožić je u razgovoru s Dnevnikom Nove TV sve optužbe i kritike odbacio

Grčka je svoj ugovor objavila. Hrvatska neće, a Banožić je kazao da je ugovor tajan od samog početka jer ne žele izlaziti s uvjetima koji su možda štetni za druge natječaje i ističe kako su im neki i čestitali zbog toga. Banožić kaže i da ne odlazi iz Ministarstva. Ističe da mu je premijer Andrej Plenković više puta pokazao podršku i on mu je zahvalan na tome.

Upitan je li spreman sam otići ili podnijeti ostavku jer je očito da ne može surađivati s predsjednikom Republike, odgovorio je:

"Blokada nije zbog mene, nego zbog jednog, rekao bih, posebnog PR-a, koji bih nazvao - glupost na glupost. Milanović se pokušava iz jedne gluposti izvući još većom gluposti, danas nečime što bi trebalo ugroziti mene kao ministra obrane. To mu neće proći. Kod mene su svi postupci jasni i transparentni. Neću komentirati te njegove nastupe, dat ću topao savjet njegovim najbližim savjetnicima je da naprave dobar konzilij na kojem će mu prepisati dobru terapiju kako bi se sustav obrane nastavio razvijati kao što je bilo prije svih njegovih ispada", odgovorio je.

Milanović tvrdi i da Banožić sustavno zlostavlja načelnika Glavnog stožera, no ministar takvu tvrdnju odbacuje. "To će objasniti s Pantovčaka koji to i pišu. Nema govora o zlostavljanju. Ja samo tražim poštivanje zakona", rekao je.