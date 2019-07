Bandić povlači GUP sa sjednice Skupštine, a krivca pronašao u Anki Mrak Taritaš

Nakon što je Ministratvo graditeljstva, kojeg vodi HNS-ov Predrag Štormar, dalo negativno mišljenje na prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana (GUP) grada Zagreba Milan Bandić, zagrebački gradonačelnik najavio je povlačenje te točke sa sutrašnje sjednice Skupštine Grada

'Postupit ću po toj dopuni i povući prijedlog sa sjednice Gradske skupštine. Sa suradnicima ćemo do rujna postupiti po dopunama i uputiti prijedlog izmijenjenog GUP-a u Skupštinu. Tadašnja ministrica graditeljstva iz HNS-a Anka Mrak Taritaš je 2013. godine na Zagreb stavila 'šapu'.

U ministarstvu su naveli da je elaborat prostornog plana potrebno dopuniti i ponovno provesti javnu raspravu, te po navedenome ponoviti zahtjev za suglasnost prema njima. Drugim riječima Bandić je suprotno tvrdnjama odlučio preskočiti proceduru. Na ovaj način barem do jeseni je stopiran mega projekt 'Grada u Gradu' na području Hipodroma i Velesajma.

Svim političkim i pravnim sredstvima ćemo se boriti da sačuvamo po Ustavu i zakonima određeno pravo da samostalno obavljamo poslove prostornog uređenja. To je svima na kontinentu dopušteno osim Gradu Zagrebu. I to je bivša ministrica stavila u zakon. Javnost to treba znati', rekao je Bandić.

Upitan misli li da je riječ o podmetanju HNS-a zbog njegovih napada na ministricu Blaženku Divjak, Bandić je rekao da ne želi politizirati.

'Pet godina sam krvario zbog uspinjače, a sad me čeka ovo. Vezali su mi ruke pet godina s uspinjačom, zar će mi sad vezati ruke i za izmjene GUP-a? Što bih trebao ostaviti neuređeno parkiralište na istočnoj strani Velesajma, igrališta Lokomotive, Velesajam', naveo je Bandić.

Naveo je da će građani Novog Zagreba vodu dobiti najkasnije do 22 sata.