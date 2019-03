Bandić dobio stotine milijuna kuna za rotor: Kad se složna braća slože i olovo plivat' može

Premijer Andrej Plenković i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić potpisali su ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt rekonstrukcije raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik u Zagrebu, kolokvijalno poznatijeg kao rotor Remetinec

'Na ovome se radi deset godina. Deset godina mukotrpnog rada i danas stavljamo točku na i. To je povijesni projekt kojeg Grad Zagreb ne može realizirati sam. Prošao sam svašta u ovih 19 godina, dosta premijera, ali veseli me da je danas ovdje premijer sa suradnicima i veseli me da surađujemo'.