Bakota za Berliner Zeitung: Oluja je omogućila završatak rata i u BiH

Veleposlanik Republike Hrvatske u Njemačkoj Gordan Bakota je u razgovoru za dnevnik Berliner Zeitung povodom godišnjice vojno-redarstvene akcije "Oluja" ustvrdio kako je ova akcija predstavljala odlučujući udarac Miloševićevom režimu

On je ukazao na to kako je suprotno napucima državnog vrha nakon "Oluje" došlo do pojedinih zločina uperenih protiv srpskog stanovništva.

"Hrvatsko političko vodstvo je višekratno osudilo ove zločine i obvezalo se da će svim civilnim žrtvama osigurati pravdu na što je u više navrata ukazao i aktualni premijer Andrej Plenković", rekao je Bakota.