Bacs na suđenju Sanaderu i Hernadiju: Ini je 2009. prijetio stečaj

Svjedočenjem nekadašnjeg mađarskog predstavnika u Ini Zalana Bacsa, koji je izjavio da je Ini 2009. godine prijetio stečaj, u ponedjeljak je nastavljeno suđenje bivšem premijeru Ivi Sanaderu i hrvatskom pravosuđu čelniku MOL-a Zsoltu Hernadiju

'Ina je 2007. godine bila stabilna i likvidna tvrtka, iako je plinski biznis proizvodio gubitke. Ti gubici su se 2008. utrostručili pa je bilo upitno hoće li Ina moći otplaćivati kredit od milijardu dolara . Taj negativni trend nastavio se do lipnja 2009', izjavio je, svjedočeći video vezom bivši član uprave Ine koji je od sredine 2009. preuzeo financije, nakon čega je do kraje te godine vodio sektor rafinerija kao izvršni direktor.

Bacs je pojasnio da je do gubitka u plinskom poslovanju dolazilo jer se hrvatsko tržište opskrbljivalo s 35 do 40 posto uvoznog plina koji se kupovao po bitno višoj cijeni od one po kojoj se potom prodavao u Hrvatskoj. Pritom je dodao da su tijekom 2008. i 2009. nastali i porezni dugovi jer je došlo do problema likvidnosti pa je postojala i realna opasnost od stečaja Ine.

Svjedok je dodao da je uprava Ine, kako bi se izbjegla krizna situacija, troškove svela na minimum te ostavila samo one investicije koje su bile nužne. 'U jesen 2008. u Ini su uvidjeli da to neće biti dovoljno pa su se usredotočili na plinsko poslovanje koje je te godine donijelo gubitak od oko 1,5 milijardi kuna pa je krajem siječnja 2009. sklopljen sporazum o izdvajanju plinskog poslovanja što je stvorilo mogućnost izbjegavanja stečaja', kazao je Bacs.

Dodao je i da se ne sjeća o čemu je Hernadi pregovarao sa Sanaderom i kako nije bila praksa da MOL-ov čelnik ostale obavještava o tijekovima pregovora. Uz to, naglasio je da je MOL podupirao investicije u sjevernom Jadranu i Siriji.

U ponedjeljak je trebao svjedočiti i bivši potpredsjednik Vlade Slobodan Uzelac, ali je on svoj nedolazak ispričao teško narušenim zdravljem i oporavkom u biogradskoj bolnici.

Ponovljeno suđenje Sanaderu i Hernadiju počelo je na zagrebačkom Županijskom sudu 23. listopada 2018. godine, a Sanader je tada odbacio sve optužbe, kao i na prvom suđenju na kojem Hernadi još nije bio optužen.

Osim za primanje 10 milijuna eura mita, kako bi Mađarima prepustio upravljačka prava u Ini, bivši premijer je optužen i da je s Hernadijem dogovorio izdvajanje nerentabilnog dijela plinskog poslovanja iz Ine. Optužnicom je predloženo i da Sanader, ako ga se osudi i presuda postane pravomoćnom, državi vrati 10 milijuna eura.