Bačić: Nije mi jasno otkud ideja da Sabor neće raditi nakon izbora

Neslužbene informacije s Pantovčaka da je predsjedniku Zoranu Milanoviću nezamislivo to da saborski zastupnici nakon izbora 5. srpnja odu na godišnji odmor u sklopu ustavne saborske stanke koja traje od 15. srpnja do 15. rujna izazvale su reakcije u vladajućoj stranci

Branko Bačić , potpredsjednik HDZ-a, rekao je za N1 kako bi Milanović da je on premijer sigurno nakon srpanjskih izbora otišao na godišnji odmor. I nije mu uopće jasno odakle ideja da Hrvatski sabor neće raditi.

Na toj prvoj sjednici ne mora se konstituirati Sabor, odnosno izabrati predsjednik ako u tom trenutku još ne bude parlamentarne većine. Iduću sjednicu Sabora može opet sazvati predsjednik, kako je to prije pet godina bila učinila tadašnja predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, ili aktualni predsjednik Sabora Gordan Jandroković, a koji može utvrditi termin iduće sjednice na kojoj će se ponovno pokušati konstituirati Sabor. I kada se konstituira Sabor, ne mora se odmah na toj sjednici potvrditi, odnosno izabrati Vlada.

Međutim taj se proces ne može otezati u nedogled, nego predsjednik mandataru daje 30 plus 30 dana da pokuša okupiti većinu. Ako to ne uspije mandatar, onda predsjednik mandat daje predstavniku druge najveće političke opcije da to pokuša učiniti. Ako ni drugi mandatar ne uspije sastaviti Vladu, onda ide prijelazna Vlada predsjednika RH i novi izbori, prepričao je Bačić ono što stoji u Ustavu.

Osim toga, budući da i HDZ i Restart obećavaju manji broj ministarstava, mandatar će Saboru prije formiranja Vlade predložiti i izmjene Zakona o Vladi kako bi se odredio novi broj ministarstava. Dakle Sabor će morati i to odraditi. O rezultatu koji ostvare političke stranke ovisit će koliko će se brzo formirati Vlada, tijekom ljeta ili tek najesen.

Priču o radu Sabora tijekom ljeta pokrenula je zeleno-lijeva koalicija Možemo prikupljajući peticiju da predsjednik Milanović nakon izbora sazove izvanrednu sjednicu Sabora kako bi se usvojio Zakon o obnovi Zagreba nakon potresa. Međutim ta peticija nije ni na koji način obvezujuća niti predsjednik RH može odrediti hoće li Sabor na stanku...