Baby boom u Puli; evo zašto se u najvećem istarskom gradu rađa sve više djece

U posljednje dvije godine raste broj poroda u pulskoj Općoj bolnici. Statistički podaci za period od 2010. do 2021. godine pokazuju da je u pulskom rodilištu rođeno 16.639 djece.

U razdoblju od 2011. do 2019. godine, godišnji broj novorođenčadi kretao se između 1.289 (2015.) i 1.398 (2011.), što je razlika od samo 109 djece u osam godina.

U 2020. je rođeno 1.448 djece, a broj poroda 2021. dosegnuo je rekordnu 2010. s 1.515 beba. Dakle, 2010. i 2021. imali smo identičan broj.

U 2010. bilo je i najviše novorođene nedonoščadi, čak 92. Tri godine kasnije, 2013. godine, broj nedonoščadi je pao za gotovo dvostruko. Broj mrtvorođene djece kroz ovaj period kretao se između dvoje (2012.) i 11 (2015.).

Pozitivne trendove rasta poroda u OB Pula u posljednje dvije godine prokomentirao je za Glas Istre doc. dr. sc. Dragan Belci, pročelnik Službe za ginekologiju i opstetriciju.

- Nije veliki porast, ali 2020. smo zabilježili nešto više od stotinu poroda više u odnosu na 2019., a u 2021. 77 više nego 2020. Teško je povezati stvarne razloge, ali mislim da je više stvari utjecalo na to. Pacijentice procjenjuju da im je lakše doći do Pule u odnosu na prije. Naše rodilište ima dobar prostor i opremu, ustanova je prepoznatljiva na nacionalnom nivou, primjer je dobre prakse, ima dobar tim sestara i primalja. Danas su znatno veće kompetencije medicinskog kadra, a tu je i nova bolnica. Sve su to faktori koji pridonose takvoj činjenici, navodi dr. Belci.

I kad je u pitanju način poroda, pulska bolnica drži konstantu.

- Broj carskih rezova je stabilan, nije narastao. Nalazimo se na 20 posto koje preporuča Svjetska zdravstvena organizacija. Moramo reći da je dob rodilja veća, odnosno sve češće dolaze starije rodilje, a fenomen carskog reza na zahtjev nije istaknut kod nas jer to je operacija i postoji rizik na koji upozoravamo rodilje, kazao je dr. Belci te istaknuo da pulske rodilište nema problem s kadrovima.

- Imamo dva razreda primaljske škole koje educiramo i sada stažiraju kod nas, a iduće godine će biti 20 primalja. Nadomjestit će novu generaciju i tako osigurati kadar. U Europi je prisutan deficit medicinskog osoblja, ali mi smo zasad stabilni, naglašava dr. Belci.