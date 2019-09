Austrijanci nakon Ibizagatea koji je srušio desničarsku vladu opet na izborima, evo tko su glavni politički igrači

Austrijanci, njih 6,4 milijuna, u nedjelju izlaze na prijevremene izbore na kojima će, u epilogu velikog skandala, tzv. Ibizagatea, koji je u svibnju srušio vladajuću koaliciju Narodne i Slobodarske stranke, izabrati 183 nova člana Nacionalnog vijeća, donjeg doma državnog parlamenta

Kancelar Sebastian Kurtz iz Narodne stranke (ÖVP) potom se ogradio od svojih koalicijskih partnera i, kako bi sanirao političku štetu, dan nakon Stracheove ostavke raspustio je koaliciju. Kurz je planirao voditi manjinsku vladu do izbora, ali u znak odmazde FPÖ ga je srušio uz pomoć oporbe, tako da do izbora zemlju vodi Brigitte Bierlein , privremena nestranačka kancelarka i prva žena na toj dužnosti u povijesti.

Istraživanja javnog mnijenja pokazuju da će Kurz osvojiti novi mandat za formiranje vlade, no vjeruje se da neće imati dovoljnu podršku da je samostalno i formira. Zbog toga je ovih dana glavno pitanje u Austriji tko će mu biti novi koalicijski partner, a šest bi stranaka trebalo prijeći izborni prag od četiri posto.

Prema istraživanjima, birači su najskloniji obnavljanju koalicije Narodne i Slobodarske stranke. No ako Kurz ne želi ići u tom smjeru, onda mu preostaje da krene u sklapanje velike koalicije sa socijaldemokratima, što u Austriji nije rijetkost, ali je baš on odbacio takav koncept dolaskom na čelo Narodne stranke, kada se odlučio na desni zaokret i koaliciju s krajnjom desnicom. Treća opcija mu je da pokuša sastaviti nešto novo i do sada neviđeno, trodijelnu koaliciju sa Zelenima i Neosom.