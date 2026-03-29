Anušić posjetio hrvatske vojnike u Poljskoj: Evo što tamo rade

Kako javljaju iz MORH-a, sutra će posjetiti i naše vojnike u hrvatskom kontingentu u Litvi. Sedamnaesti hrvatski kontingent u Poljskoj broji 50 pripadnika Oružanih snaga RH, od kojih je sedam žena.

'U borbenoj grupi u Poljskoj, zajedno s američkim, rumunjskim i britanskim snagama naši vojnici doprinose kolektivnoj obrani i čine sigurnijim istočno krilo NATO-a. Važno je da Hrvatska bude prisutna kroz svoje Oružane snage u misijama NATO-a, EU-a i UN-a jer time potvrđujemo da smo pouzdan partner, a ujedno jačamo vlastite sposobnosti i gradimo partnerske odnose. Zahvaljujem vam se na vašoj službi, na svemu što radite za ugled naše države i Hrvatske vojske. Hrvatski vojnici u kojoj god misiji da sudjeluju, bila to Poljska ili neka druga država, uvijek dobivaju najbolje ocjene. Sve što radite i na ponos je vas samih i vaših obitelji', poručio je hrvatskim vojnicima Anušić.