Anušić o izbornim jedinicama: Politika nije samo broj ljudi, nego i teritorij

Objasnio je kako se proračun povećava i zbog najavljenih natječaja za izgradnju sportske infrastrukture jer je ta županija proglašena europskom regijom sporta za 2024. godinu pa se dodatnim financiranjem sprema osigurati izgradnju te infrastrukture kroz županijski proračun, mjerodavna ministarstava i turističke zajednice.



Na upite novinara da komentira prijedlog izmjena izbornih jedinica, Anušić je podsjetio kako je bilo nekoliko prijedloga, od kojih je jedan bio da 4. i 5. izborna jedinica biraju tri zastupnika manje, a da te zastupnike biraju neke druge izborne jedinice, s većim brojem birača.

"Kada to promatramo, to je sasvim pošteno jer nema nas toliko i ništa se neće posebno dogoditi ako neka stranka bude imala jednog zastupnika manje, ali je problem poruke koja bi tako bila poslana da, ako vas ima manje, onda ćete biti i manje politički zastupljeni na nacionalnoj razini", rekao je Anušić.

Anušić je istaknuo kako politika nije samo broj ljudi koji živi na nekom području, nego i teritorij koji ti ljudi predstavljaju. Ako je neki dio demografski devastiran, a Slavoniji se to dogodilo zbog puno okolnosti, postoji mogućnost da ćemo za deset godina iz ove izborne jedinice birati osam zastupnika, a u nekoj drugoj 20, rekao je.

Smatra kako bi se na taj način poslala loša poruka revitalizaciji Slavonije i svakom drugom području koje bi tako imalo manju političku zastupljenost u Saboru.

"To bi, kada se donose zakoni, morali promatrati državotvorno, a ne strogo po slovu zakona, nego gledati specifičnosti Hrvatske te budućnost i što će biti s područjima na koje se takve izmjene odnose za 15 ili 20 godina. To je ono što sam zastupao. Na kraju smo se uspjeli dogovoriti kod ovog prijedloga, koji je najmanje invazivan, i došlo je do minimalnih izmjena granica izbornih jedinica", rekao je Anušić.

Smatra kako je Hrvatska specifična jer na njezinim područjima postoje različite gospodarske i demografske okolnosti.

"Ako to ne budemo uzimali u obzir, napravit ćemo problem nekim područjima, u prvom redu mislim na Slavoniju, Liku, Banovinu te Dalmatinsku zagoru jer to su dijelovi Hrvatske koji u ovom trenutku gospodarski i demografski stoje malo lošije, ali ih zato politički moramo jačati jer svaki dio Hrvatske je jednako važan", poručio je Anušić.