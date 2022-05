Antolić iz Dinama o zabrani ulaska Torcide: Kad dolaziš u našu kuću, trebaš poštivati pravila te kuće. Opet bismo učinili isto!

Krešimir Antolić, član Uprave Dinama zadužen za sigurnost gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao navijačke nerede na autocesti A1, epilog čega je određen istražni zatvor za 42 osobe

Dodao je da je to itekako uobičajena praksa, jer su istu stvar od Dinama tražili iz Hajduka 10. ožujka, prije utakmice koja se odigrala 12. ožujka. “Oni imaju ležerniji pristup u komunikaciji pa je to bila komunikacija telefonom”, rekao je Antolić.

Nataša Božić pitala je Antolića zašto na utakmici nije bilo Hajdukovih navijača, na što je on odgovorio da se to pitanje mora postaviti njima.

Upitan je li bila pogrešna procjena ne pustiti pripadnike Torcide na stadion, unatoč tome što nisu prijavili transparente, Antolić je rekao da nije i ponovio da na Borongaju nije bilo nikakvih problema. “Ako je bila frustracija, zašto nije došlo do problema na Borongaju? Ako je revolt, koji nije organiziran, ako je posljedica emocije i frustracije, to se trebalo dogoditi tamo. Tamo se, ponavljam, nije dogodilo ništa”, rekao je Antolić.

Što se tiče navijačke skupine Bad Blue Boys, u Dinamu imaju zaposlenika kluba koji je zadužen isključivo za kontakte s navijačkim skupinama i koji je zadužen da s njima dogovara tehnikalije, objasnio je Antolić. “Oni su od 8 sati ujutro bili na stadionu, tražili su da postave svoju koreografiju, s njima su bili zaštitari, sve se postavilo, transparenti su bili postavljeni do 12 sati na dan utakmice, pregledani i postavljeni. Naravno da smo imali neposrednu komunikaciju jer su to naši navijači. Mi nemamo što komunicirati s tuđim navijačima. Hajduk je taj koji treba imati komunikaciju sa svojim navijačima”, rekao je Antolić.

“Policija je smatrala da je to normalno, tjedan dana da je to normalno, jer to je normalno. To je normalno svakom navijaču koji želi doći na stadion Maksimir i normalno gledati utakmicu. Ako netko želi iskoristiti transparentne i rekvizite da bi napravio piromanski šou, njima to nije dozvoljeno”, rekao je Antolić.

Odluku o tome da navijače Hajduka neće pustiti na stadion bila je organizatorova, a policija nije tražila da se ta odluka promijeni, jer za to nije vidjela potrebe niti smisla, dodao je. “Zato što smo išli na povjerenje prema Hajduku. U 12. mjesecu prošle godine dobili smo molbu iz Hajduka da bi Torcida postavila koreografiju na tribini jug na Maksimiru, mi smo rekli sve OK, pošaljite nam vizuale, oni su poslali da bi to bio onaj njihov prepoznatljivi mladić s maramom preko usta. Međutim, dolaskom na tribinu oni nisu napravili to, nego veliki transparent na kojem piše “Mrzim Dinamo”. Kad dolaziš u našu kuću, treba poštivati pravila te naše kuće”, rekao je Antolić, dodavši da ponašanje pripadnika Torcide u tom slučaju nije bilo u redu.

Odbacio je i tvrdnje da je Dinamo u sprezi s policijom u Zagrebu. “Čuo sam hrpu gluposti, jedna je da je ovo napravila mamićevska policija ili da sam napravio ja kao bivši pripadnik PU zagrebačke. Ta PU zagrebačka je protiv mene, Dinama i mojih kolega podnijela 13 prekršajnih prijava, zbog sumnje da smo nedostatno organizirali utakmicu. Za svih 13 prekršajnih prijava smo pravomoćno oslobođeni na Visokom prekršajnom sud. Mi smo dobili prekršajnu prijavu zbog toga što u vrijeme socijalne distance na jednoj utakmici BBB-i nisu imali razmak na svojoj tribini. To je poseban odnos Dinama i PU zagrebačke? Oni koji to pričaju, pričaju notorne gluposti”, rekao je Antolić.

Glupim tezama okarakterizirao je izjave da je zbog nekoliko bivših policajaca koji rade u Dinamu klub u sprezi s policijom. Jednako tako, demantira i utjecaj Zdravka Mamića na klub. “Što, Mamić je mene nazvao iz Hercegovine i rekao nemoj pustiti Torcidu na stadion?”, kazao je.

Što se tiče samih događaja na autocesti i nereda i sukoba koji su izbili, Antolić je rekao da o njima zna s press konferencije policije i “određenih tekstova relevantnih novinara”. “Ono što iskustveno mogu reći, siguran sam da nijedan policajac ne bi upotrijebio vatreno oružje, a da za to nije imao itekako valjan razlog. Znam mentalitet u policiji, znam kolike su im plaće, koliko postoji bojazan i da do uptrebe vatrenog oružja nije došlo do jako, jako, jako valjanog razloga. Pucanje nije nikad sretan događaj, on izaziva traumu i kod onoga koji puca i kod onoga prema kome se puca. Činjenica je i da je 16 policajaca ozlijeđeno, što, sami su se ozlijedili?”, upitao je, ponovivši da je siguran da do upotrebe vatrenog oružja nije došlo neopravdano te da nitko nije namjerno riskirao svoj posao.