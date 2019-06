Antikorupcijsko vijeće podržalo akcijski plan; evo na što će se fokusirati

Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanje korupcije u utorak je pozdravilo Akcijski plan za 2019. i 2020. godinu s naglaskom na preventivno djelovanje te pozvalo predlagatelja Ministarstvo pravosuđa da ga nadogradi aktivnostima koje bi značile uspješniju prevenciju korupcije, s naglaskom na dio koji će osigurati transparentnost i omogućiti funkcioniranje svih nezavisnih tijela koja su nositelji mjera tog plana

Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Kristijan Turkalj rekao je da je to treći akcijski plan u nizu koji pokriva razdoblje strategije od 2015. do 2020. te da je usmjeren na identificiranje i otklanjanje riziku korupcije. U novom akcijskom planu nalazi se 111 aktivnosti iz 14 područja i u njegovu su izradu bili uključeni svi čimbenici kojih se tiče. Ključ prevencije vidi u transparentnosti i jasnim procedurama i osposobljavanje onih koji trebaju postupati. U akcijskom planu predviđene su mjere edukacije sudaca i one koja se odnosi na medijsku kampanju, rekao je Turkalj na sjednici Vijeća u Hrvatskom saboru.

Imovinske kartice pravosudnih dužnosnika

Što se tiče imovinskih kartica pravosudnih dužnosnika, Turkalj je rekao da su ih suci i državni odvjetnici prijavili te da se sada proces nalazi u fazi kada treba osigurati njihovo objavljivanje. Procijenio je kako bi se do 1. rujna mogle stvoriti potrebne pretpostavke za njihovo objavljivanje. Također je važnim ocijenio pitanje transparentnosti vlasništva i financiranja medija, koji mogu biti ključan čimbenik u borbi protiv korupcije, ali i u riziku od nje.