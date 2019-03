'Samo vlast HDZ-a komemorira i nariče nad poraženim nacističkim snagama kojima pripadaju i ustaše'

Savez antifašističkih boraca i antifašista (SABA) poslao je u četvrtak otvoreno pismo predsjedniku Hrvatskoga sabora Gordanu Jandrokoviću u ga proziva za falsificiranje povijesnih činjenica iz svibnja 1945. na Bleiburškom polju i zbog pokroviteljstva nad komemoracijom poraženim ustaškim snagama, čime se, tvrdi, krši Ustav utemeljen na antifašizmu

"To je bila i odmazda za sve one zločine počinjene od travnja 1941. do svibnja 1945. godine u Jasenovcu, Jadovnom, glinskoj crkvi, Logoru Danica, Đakovu, Vukovaru, po selima Korduna, Banije, Like, Slavonije, Bosne i Hercegovine. Slične odmazde provodile su sve oružane snage europskih država nakon Drugoga svjetskog rata, ali samo vlast HDZ komemorira i nariče nad poraženim nacističkim snagama kojima pripadaju i ustaše", zaključuju iz Saveza antifašističkih boraca i antifašista u otvorenom pismu Jandrokoviću.