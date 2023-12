Anketa za prosinac: Pogledajte kako stoji HDZ, na ljevici velike promjene

Domovinski pokret zadržao se na četvrtom mjestu, (prosinac 7,9 posto - studeni 8,4 posto) gdje su stigli nakon zaoštravanja oko Kolone sjećanja ali i oni padaju u odnosu na studeni. Na pobuni seljaka očito nisu profitirali, ali MOST jest (prosinac 7,7 posto - studeni 7,4 posto). Uz blagi rast pušu im za vratom.

Najpozitivniji političar

Najpozitivniji političar već je gotovo tri godine predsjednik Zoran Milanović, no sada to misli manje od 20 posto građana. (prosinac 18,3 posto - studeni 18,2 posto). Da je to premijer Andrej Plenković stav je gotovo 15 posto ispitanika (prosinac 14,9 - studeni 15,4 posto). Pa dugo nitko, a onda vukovarski gradonačelnik Ivan Penava ( prosinac 3,5 posto - studeni 4,1 posto) koji je, uz pad rejtinga, zadržao treće mjesto.

Nešto ispod Penave je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević (prosinac 3,2 posto - studeni 3,2 posto), pa njegova stranačka kolegica Sandra Benčić (prosinac 3,0 posto - studeni 3,0 posto). U top deset je ušla i SDP-ova Biljana Borzan (prosinac 1,7 posto - studeni 1,3 posto), slijedi Dalija Orešković (prosinac 1,7 posto - studeni 1,7 posto), pa tek onda predsjednik SDP-a Peđa Grbin (prosinac 1,4 - studeni 1,6 posto)

Isti rejting kao Grbin ima Karolina Vidović Krišto (prosinac 1,4 posto - studeni 1,3 posto), a na ljestvicu je stigao i splitski gradonačelnik Ivica Puljak ( prosinac 1,1 posto - studeni 0,6 posto).

NITKO je još traženiji nego u studenom (prosinac 22,7 posto - studeni 22,3 posto) uvjerljivi prvi izbor što najbolje pokazuje što građani misle o političarima.