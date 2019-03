Analitičari za tportal: Svi ratovi na Balkanu vodili su se radi teritorija. Beograd mora priznati Kosovo, ionako je već izgubljeno

Prije 20 godina u Rambouilletu nedaleko od Pariza bezuspješno su okončani sedamnaestodnevni pregovori delegacija Srbije i kosovskih Albanaca o rješavanju kosovske krize. Neuspjeh pregovora označio je kraj nastojanja da se ona riješi mirnim putem. Nepunih mjesec dana od propalih pregovora uslijedila je NATO-va intervencija kako bi se spriječila daljnja eskalacija nasilja na Balkanu. Dva desetljeća kasnije rješenja za Kosovo i dalje se ne naziru. Mogu li se stoljetni prijepori riješiti razmjenom teritorija, odnosno mijenjanjem granica, jesu li takvi prijedlozi opasni za stabilnost čitave regije i kako pristupiti tom problemu, za tportal analiziraju vanjskopolitički analitičari Senada Šelo Šabić i Anđelko Milardović

S njim se slaže Senada Šelo Šabić, viša znanstvena suradnica u Odjelu za međunarodne ekonomske i političke odnose, koja za tportal ističe kako bi svaka kalkulacija mogla biti podjednako fatalna za Kosovo i Srbiju.

'Vrlo sam skeptična prema najavama o korekciji granica jer treba razlikovati problem Kosova s administrativnim razgraničenjima i graničnim prijeporima kakve, primjerice, imaju Hrvatska i Slovenija oko rijeke Dragonje, koja mijenja svoj tok, pa samim time utječe i na samu crtu razgraničenja. Tu se može lako iznaći dogovor prema zemljišnim knjigama i riječ je o legitimnim pregovaračkim pozicijama, ali prijedlozi koji se spominju u kontekstu Kosova opravdano izazivaju zebnju jer su prije svega vrlo tajnoviti. Rješenja se nude u obliku razmjene teritorija, a valja istaknuti da su se svi ratovi na Balkanu upravo vodili radi teritorija, pa je samim time bilo kakvo etničko definiranje granica u potpunosti pogrešna ideja. Valja prihvatiti kako svi živimo u multietničkim društvima i s pravom se može reći da je stvaranje etnički čistog područja anakrono i pogrešno', smatra Šelo Šabić.

Status quo bez ustupaka

Stručnjakinja za hrvatsku vanjsku politiku, zapadni Balkan i Tursku, proširenje EU-a, razvojnu suradnju i migracije dodaje kako neka vrsta arbitraže ne dolazi u obzir jer Kosovo nije članica Ujedinjenih naroda niti Europske unije, stoga ne postoji sud koji bi bio arbitrarno nadležan. S druge strane, Srbija nikad ne bi prihvatila takvu vrstu jednakopravnosti jer ne priznaje Kosovo te njenim čelnicima zasad odgovara svojevrsni status quo i nitko se ne usudi napraviti ustupak.

'U Srbiji se pitanje Kosova ne postavlja jer je ono pitanje srpskog društva. Čitava međunarodna zajednica podržava Vučića, iako je jasno da je on diktator, i to samo zato što on tvrdi da je jedini sposoban isporučiti Kosovo. No on to stalno odgađa', podsjeća tportalova sugovornica te ističe da se unutar problema Kosova nalazi čitav niz nebitnih detalja koji blokiraju rasplet situacije, poput osobnosti i međusobnih odnosa kosovskog predsjednika i premijera.