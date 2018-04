Analitičari o napadu: To je agresija, nije bilo dokaza za kemijsko oružje. A treći svjetski rat?

Caratan: Neće biti širenja sukoba

Na pitanje je li američki predsjednik Donald Trump ovim napadom pogriješio, te je li to bio brzoplet potez, politolog Branko Caratan je rekao da je Trump doveden u situaciju da reagira. 'On ima problema sa tragovima u svojoj kompanji, gdje se njegovi ljudi optužuju za kontakte sa Rusima. Administracija i tzv. duboka država osjećaju da je potrebno nešto napraviti jer je Amerika u Siriji u podređenom položaju i to je motiviralo predsjednika Trumpa da intervenira, iako se on kolebao', rekao je, te istaknuo kako će odgovora vjerojatno biti, ali kakvoga i na kojem mjestu teško je reći.



Caratan pretpostavlja, da iako je mnogo zemalja upleteno u sirijski sukob, neće biti širenja. 'Jedan argument za to je i činjenica da je SAD obavijestila Rusiju, a Rusija Sirijce i ova akcija prošla je uz neki svojevrsni dogovor', rekao je Caratan.