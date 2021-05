Analitičari Macan i Lalić komentirali sučeljavanje i predizbornu anketu, evo kako ocjenjuju situaciju u Zagrebu

Tko je pobijedio u sučeljavanju Miroslava Škore i Tomislava Tomaševića? Teško je reći, no rezultati prvog kruga lokalnih izbora, kao i anketa koju je RTL u ponedjeljak objavio, pokazuju da Tomašević ima ogromnu prednost u odnosu na Škoru. Sučeljavanje i pitanje pobjednika komentirali su analitičari Krešimir Macan i Dražen Lalić

'To je bilo doista bizarno sučeljavanje, ali ne bih govorio o pobjednicima, već postoji ne samo pobjednik sučeljavanja... ako je i bilo neke dvojbe neka šanse da će Škoro pobijediti, nakon sučeljavanja i kampanje njega i njegovih suradnika je jasno da će hametice pobijediti Tomašević. Ako je najbolje što Škoro može da koristi negativnu strategiju s elementima prljave, lažim podmetanjima i slično i ako je najbolje što može to da optužuje Tomaševića kao nekog predvodnika civilnog društva koje isisava milijune kuna i da je najbolje to da upozorava da je Tomašević kupio stan od 40 kvadrata, on koji ima ogromnu imovinu koju je stekao na različite načine, ako računa da će obični svijet glasati za njega, ja mislim da je debelo u krivu.

Ali ja mislim da on ima druge razloge zašto je ušao u drugi krug. Govorili smo o tim razlozima. Tomašević je puno mlađi i još uvijek nedovoljno vičan komunikaciji kao što je Škoro vičan, on ima i ljepši glas i puno je izjava dao, koncerata... Ali Tomašević je pokazao borbenost. Ljudi žele snažne, borbene političare i pokazao je zašto je osvojio 45 posto glasova. Podsjetit ću javnost, nitko nije spomenuo taj podatak: na prošlim izborima 2017. Tomašević je dobio 11 puta manje glasova, 3,9 posto i bio je šesti. Treba se zapitati zbog čega je Tomašević toliko ojačao, zašto ljudi njemu vjeruju, koja se to politička klima promijenila, a zbog čega će Škoro doživjeti treći poraz za redom', kazao je za RTL.



'To je ono što smo najavili, ako Tomašević uspije navući Škoru na pitanja koliko ima djece u vrtićima, koliko vrtića ili ako ih voditeljica to pita, onda ispada da to nije utakmica koju želi igrati i to se mora vratiti na ideologiju i na to "Muzemo". Svaki put kad Tomašević okrene priču na stvarne probleme Zagrepčana, na komunalne probleme, dobiva, a Škoro homogenizira svoje biračko tijelo svojim napadima', kazao je Macan.

Na pitanje ima li Tomašević pravo kad kaže da Škoro nema pojma o Zagrebu, Macan kaže da je to u sučeljavanju bilo vidljivo.



'Birači koji glasaju, posebno oni mlađi i srednje dobi, njima nije stalo do ideologije, pogotovo ne takvog pristupa ideologiji. Ako govori o nekoj Cosa nostra aktivističkoj mafiji, a tome treba pridružiti i onaj krajnje bizaran intervju s Hasanbegovićem na ovom mjestu, kad je govorio o lezbijskom sindikatu i nije dao riječi Sandri Benčić. To više kod ljudi ne prolazi. Naši ljudi, u prosjeku, pogotovo u Zagrebu, je shvatio da nam ideologija i okretanje povijesti ništa dobro nije donijelo i da trebamo nastojati izabrati kandidate na bilo kojoj razini koji će doprinijeti rješavanju urbanih i društvenih problema i koji će osmisliti neke vizije razvoja i uvesti neke, a to je najvažnija poruka Tomaševića, novi način ne vladanja gradom, nego upravljanja gradom. Tomašević se stalno drži te osnovne poruke i unatoč nekih nedostataka, činjenično je da bolje barata materijom i da je manje vezan za ideologiju koja nije ona plodna ideologija, nego je to ona ideologija koja stvarno vuče u mrak', kazao je Lalić.



Rezultati ankete kažu da će Tomašević dobiti 60, a Škoro 20, ali je velik broj neodlučnih – 13 posto. Hoće li biti tako?



Jedino što Škoro dobro radi je da pokušava napraviti štetu HDZ-u. Njihov kandidat nije prošao, on sad koristi najbolju pozornicu da lupa i pokušava oduzeti zadnje desničare iz HDZ-a koji je otišao u centar i pokušava dići rejting Domovinskog pokreta', poručio je Macan .