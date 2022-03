Analitičar objasnio zašto Srbi prosvjeduju u znak podrške ruskoj invaziji na Ukrajinu: To je građeno kroz Miloševićevo vrijeme, a traje od 1903.

Posljednjih dana u velikom broju europskih gradova održavaju se prosvjedi na kojima se poziva na zaustavljanje ruske invazije na Ukrajinu te se osuđuje okupatorska politika Rusije i njenog predsjednika Vladimira Putina. No, tako nije bilo u petak navečer u Beogradu gdje su tisuće prosvjedovale u znak podrške ruskim okupacijskim snagama, a protiv ukrajinskih žrtava

"Srbija je rusofilna i putinofilna. Sve je to građeno unazad 30 godina kroz Miloševićevo vrijeme i ratove, i sad, kroz Vučićevo vrijeme. Putin je najomiljeniji strani lider u Srbiji još od kad ga je postavio onaj prethodni ruski predsjenik. Mnogi Srbi su rusofili. I mnogi obrazovani. To je nešto što se nosi i njeguje ovdje tijekom cijelog 20. stoljeća. Meni se čini da to traje još od Majskog prevrata 1903., Na kraju krajeva, Crkva je podružnica, kako bi neki rekli, Ruske pravoslavne crkve", kaže Stupar.

"Ne znam kako će to izgledati, ali ako se sjetite, Vučića je na vlast doveo Zapad. U međuvremenu je postao Putinov čovjek. No u Njemačkoj je došlo do promjene. On je tipičan đak Merkelove", kaže analitičar te napominje kako uskoro u posjet Vučiću dolazi njemačka ministrica vanjskih poslova koju je srbijanski predsjednik prije nekoliko mjeseci, prije njemačkih izbora, uvrijedio.