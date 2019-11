Aleksić: SNAGA je uz Milanovića jer podržava prava potrošača

Saborski zastupnik SNAGA-e Goran Aleksić izijestio je u srijedu da je Glavni odbor njegove stranke izglasao podršku predsjedničkoj kandidaturi SDP-ova Zorana Milanovića jer podržava prava potrošača, a od njega kao predsjednika očekuju da podrži njihova zakonska rješenja za ovršene i blokirane

Zbog prošlosti i zbog svega što očekujemo u budućnosti, SNAGA podržava Milanovićevu kandidaturu, kaže predsjednik Glavnog odbora te stranke.

Aleksiću ne smetaju recentne Milanovićeve izjave, poput onih o Hajduku kao Titovom klubu.

'Ja te izjave nisam tako shvatio. On je isprovocirao i medije i narod da govore o njegovim izjavama. To je njegov način komunikacije i on time uspijeva dobiti dobru medijsku pažnju', smatra Aleksić. Na novinarski upit ocijenio je da provokacije saborskog zastupnika Ivana Pernara kako bi ga se iznijelo iz sabornice, nisu usporedive s Milanovićevim izjavama.

Jedna je stvar ako netko, unatoč opominjanju, i dalje krši proceduru u Saboru, a druga ako netko verbalno iznosi svoja stajališta, dodao je.

Na pitanje je li dobro da se predsjednički kandidati stalno vraćaju na teme iz prošlosti, od Tita preko NDH do 1991. godine, Aleksić kaže da on to nikada nije radio, ne radi danas, niti bi radio u budućnosti, ali svatko ima svoj stil.

Kako je i SNAGA potpisnik oporbene Deklaracije o borbi protiv korupcije koju je inicirao SDP, Aleksić je ustvrdio da mu je žao što je predsjednik SDP-a Davor Bernardić primio stipendiju u iznosu 263 tisuće kuna od jedne privatne poslovne škole.

'Žao mi je što je to učinio, žao mi je što to nije znao ako nije znao, mislim da je pogriješio i da to nije trebao napraviti. Ja si takvu grešku sigurno neću dopustiti. Na žalost, što se dogodilo, dogodilo se, povratka više nema', kazao je, napomenuvši da 'to zasad nije korupcija'.

Korupcija bi bila kada bi netko tko je primio takvu stipendiju kasnije omogućavao onome tko mu je dao, da dobiva neke nove poslove, a dok se to ne dogodi tu nema korupcije, to je sukob interesa, a ne korupcija, pojašnjava Aleksić, dodavši da su u njegovoj stranci razmatrali tu situaciju.

'Mi Deklaraciju nismo potpisali samo zato što uistinu podržavamo borbu protiv korupcije, nego zato što smatramo da opozicija mora okrupniti i prema sljedećim izborima ići zajedno jer bez toga neće biti bolje u Republici Hrvatskoj i bez široke koalicije nema šanse da se dobiju sljedeći izbori', poručio je Aleksić.

Svoju stranku, kaže, vidi u tom mogućem savezu budu li i njihova očekivanja i prijedlozi stavljeni 'na papir' kao dio programa oporbene koalicije.