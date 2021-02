Aladrović: Već 12 mjeseci pomažemo našim poduzetnicima, 12 mjeseci su u mjerama oni koji su najugroženiji i bit će u mjerama sve dok je to potrebno da se othrvaju izazovu pandemije

'Pa bit će novca, novac smo osigurali. Osigurali smo dodatnih 400 milijuna kuna za pomoć', kaže ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović napominjući kako je to samo za ožujak, ali ako bude potrebno naći će novac i za kasnije

'Imamo određene uštede u ranijim periodima, u kontekstu fiksnih troškova i ovih 400 milijuna kuna. Definitivno možemo bez rebalansa kroz financijski plan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ispoštovati i isplatiti našim poduzetnicima u travnju, za mjesec ožujak', rekao je ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović gostujući u Dnevniku Nove TV.

Pad BDP-a, kaže, je očekivan.

'Naravno da to nije ugodna situacija, naše projekcije su bile da će on biti i veći, značajniji. Oko osam posto smo predviđali prije ovog drugog vala, a on se zaustavio na nekih 8,4 posto. Kada se gleda struktura pada BDP-a, vidi se da je pad uzrokovan smanjenjem izvoza roba i usluga, pogotovo usluga - govorimo o turizmu i visokoj ovisnosti naše ekonomije o turizmu', rekao je.