Aladrović: Potrebno je dvoje da bismo se dogovorili. Trebaju malo popustiti i učitelji

Nakon što je u nedjelju ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović najavio da će razmisliti o zahtjevu za sudskom zabranom štrajka ili o mogućoj Vladinoj odluci da se štrajk ne isplati, odaziv u štrajkovima je nikad veći. U ponedjeljak je u njima tako sudjelovao rekordan broj učitelja u osnovnim školama, čak 97 posto, a nastave nije bilo u cijeloj Hrvatskoj. U četvrtak će, uz to, štrajkati i fakulteti. Aladrović je za Novu TV govorio o daljnjim mogućnostima za dogovor s prosvjetarima

'Da bismo se dogovorili, potrebno je dvoje. Potrebno je popustiti malo i sa strane učitelja. Mi smo vrlo svjesno popustili u svojim početnim pozicijama. Ako govorimo o razgovorima, ako govorimo o pregovorima, onda svaka strana mora imati svoju dozu popuštanja. Svaka strana mora artikulirati svoje zahtjeve, ali i biti spremna na popuštanje. Ako govorimo o pregovorima, svi moraju malo ustuknuti. Nismo primijetili da su sindikati na to spremni, ali bez obzira na to, ponudili smo rješenje', rekao je Aladrović u Dnevniku Nove TV .

Što se tiče moguće zabrane štrajka, poručio je: 'Mi smo danas u komunikaciji od sindikata mogli vidjeti da spominju prijetnje sudskom zabranom štrajka. Mi ne koristimo prijetnje, mi koristimo pregovaračke alate, na koji način možemo riješiti problem, da pregovaramo za stolom. Nismo došli u fazu da govorimo o sudskoj zabrani štrajka. Mi smo komunicirali da su to opcije koje su na stolu, ali mi se za te opcije nismo odlučili. Mi želimo riješiti problem, ponudili smo rješenje. Čekamo da druga strana popusti u svojim zahtjevima.'

Kratkoročno, dodao je, 'imamo problem za koji nudimo rješenje'.

'Druga strana očito na to ne pristaje. Možemo još vidjeti koje su mogućnosti, ali moramo biti svjesni da druga strana ima svoje financije kakve su tražili na početku (i da su one) zadovoljene. Dakle povećanje plaća koje je traženo u brutto i netto iznosu je ispoštovano s našim prijedlogom i očekujemo da druga strana na to reagira malo pozitivnije', kazao je Aladrović u intervjuu.