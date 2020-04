Aktivistice Platforme za reproduktivnu pravdu upozorile su u utorak da je pobačaj u Hrvatskoj, iako legalan medicinski zahvat, u vrijeme pandemije koronavirusa postao još nedostupniji i skuplji, a cijene se u javnozdravstvenim ustanovama penju i do 3000 kuna

Osam od 29 ovlaštenih bolnica u Hrvatskoj ne obavlja taj legalni medicinski zahvat. Ako neka žena namjerava u vrijeme pandemije obaviti pobačaj, prilično će se namučiti da dođe do informacije gdje je to moguće jer ih bolnice često odbijaju dati, pokazalo je istraživanje Platforme provedeno u razdoblju od 14. do 23. travnja.