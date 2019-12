Ako ste mislili da je Brexit gotov pobjedom Borisa Johnsona, prevarili ste se! Bit će tu još drame

Nakon uvjerljive pobjede konzervativaca Borisa Johnsona na izvanrednim općim izborima u Ujedinjenom Kraljevstvu (UK) izvjesno je da će ta zemlja konačno prije veljače iduće godine izaći iz Europske unije (EU). Zoran Kurelić, dekan zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti i vrstan poznavatelj političkih prilika na Otoku, u razgovoru za tportal istaknuo je da izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz EU-a znači tek dovršetak prve faze Brexita te da nam na dnevni red dolazi druga faza koja će biti jednako dramatična i neizvjesna, možda čak i više

Objasnio je da ovo jesu bili izbori o Brexitu, ali Corbyn je izgubio glasove i u Londonu te dobio i do 10 posto manje u izbornim jedinicama u kojima su laburisti zadržali mjesta. Očito je da su birači bili razočarani Corbynom i to ne samo zbog Brexita.

Što se tiče samog Brexita, tu je zaista bio u teškoj situaciji.

'Jer ako ti je pola partije, i to radnička klasa na sjeveru, izrazito snažno za Brexit, a cijeli London i svi mladi glasači izrazito snažno protiv Brexita, onda moraš imati neku trulu kompromisnu poruku. I on je u toj situaciji koju je imao rekao da će pokušati pregovarati o novom dogovoru, dakle na taj način pokušao je zadovoljiti one koji su za izlazak iz EU-a, a onda će ići na referendum, kako bi zadovoljio druge. To nitko živ u Engleskoj nije želio čuti', naglasio je Kurelić.

Birači su procijenili da bi se u slučaju pobjede laburista agonija samo nastavila.

'Tako da je slogan 'Get Brexit done', koji je Boris Johnson ponavljao kao papiga, upravo ono što su željeli - da se više riješi taj problem i da prva faza bude gotova', ocjenjuje stručnjak.

Sada Europa, ali i Velika Britanija konačno mogu očekivati - ako ne dođe do nekog velikog i dramatičnog obrata, koji Kurelić trenutno ne vidi - da će Johnson ono što je pregovarao i potpisati te da je to kraj prve faze.

'Do 31. siječnja moraju izaći i izaći će', ističe.