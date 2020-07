'Ako bakice i dedeki i nemaju pričuvu, onda inkognito dođemo i nestanemo u noći'

Kada se u Zagrebu dogodio potres 22. ožujka, odmah na teren izašla je skupina alpinista. Njih 7-8 izašlo je s opremom i krenuli su pomagati vatrogascima i ostalima koji su bili na terenu.

Nešto prije potresa on je stigao u Hrvatsku iz Irske. Imao je godišnji pa je namjeravao odmoriti... 'Treba pomoći ljudima, meni to nije problem', kaže.

Marta Krištofić se priključila volonterima nešto kasnije, ali je stigla mnogo toga napraviti.

'Mnogo sam i naučila o sidrištima na krovu. Ali to znaju biti trule konstrukcije pa recimo da je to dosta zeznuto jer se može propasti kroz trule letvice, gredice... To se, nasreću, nije dogodilo ni meni ni ostalima s kojima sam radila', kaže Marta.

Ivan Filipović po struci je sociolog. I agronom. A na krovu je jer je sada to "in" - šali se. Prijavio se za volontiranje čim je ugledao poziv a dan kasnije je bio na terenu. U danima koje će Zagrepčani pamtiti ovi su volonteri davali sve od sebe. Nažalost, katkad ni to nije bilo dovoljno. Najteže je bilo, kaže Ivona, doći nekamo i vidjeti da je to izvan njihovih mogućnosti - primjerice da je potreban kran.

'Kako je vrijeme odmicalo, visinski su nam radnici sve manje mogli pomoći jer su se vratili svojim poslovima i onda su te dizalice koje su nam donirali išle s njima. Nismo imali dizalice da dignemo nekakve glomazne skulpture ili dimnjake, tako da je najteže bilo doći i reći čovjeku: „Žao mi je, ali morate čekati svoj red ili iz pričuve platiti, ali mi vam ne možemo pomoći'.

A dok su građani zahvaljivali onima koji su im pomagali, Grad Zagreb i njegove tvrtke nisu pokazale empatiju. Dobivali su i kazne za parkiranje. 'Ostavim ja još volontersku iskaznicu za hitne sanacije, ostavim i broj, napišem alpinist, ako smeta, zovite, no svejedno su me 2-3 puta paukom pokupili i kazne sam ne znam više koliko platio. Ali ono što zaista zamjeram je onaj prvi dan nakon što je isteklo besplatno parkiranje poslije potresa, to su možda objavili negdje na portalu holding.hr i ja sam tu nešto primijetio s krova. I siđem ja s krova, trčim, nije valjda, nije valjda... Izađem i gledam, cijela druga strana dok god ti pogled seže, svaki auto je imao "čestitku". Nisu to baš objavili i onda su samo izašli na teren pa je cijeli grad valjda dobio kazne. To je bilo malo, onako bez veze', kaže Ivan.

No ništa ih ne može obeshrabriti. Neumorno rade i daju sve od sebe. Pamte i prepričavaju uglavnom vesele situacije jer, kako kažu, na terenu jednostavno mora biti dobra atmosfera.

'Nismo mi nikad preozbiljni. Samo se brinemo da je sve na sigurnom nivou, a drugo je opušteno, zafrkancija, vicevi, pričanje anegdota ili štogod', kaže Robert. Službeno su radili dva i pol tjedna, međutim radovi i dalje traju.

'Ako ljudi nisu u mogućnosti ili ako su bakice i dedeki i nemaju pričuvu, onda inkognito dođemo, "zrokamo" i nestanemo u noći, kao tada', smije se Ivona. I Marta kaže da će biti na krovovima "dok god treba".

Jer, kako kaže, iako se od volontiranja ne živi, od toga duša živi.