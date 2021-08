AccuWeather objavio vremensku prognozu za jesen. Evo što nas očekuje

Ovo ljeto je Europi, ali i ostatku svijeta donijelo katastrofalne krajnosti kada je riječ o klimatskim promjenama i nepovoljnim vremenskim prilikama. Dijelovi sjeverne i središnje Europe suočeni su s poplavama kakve dosad nisu zabilježene

Manje oluja u narednim mjesecima u sjevernom i središnjem dijelu Europe, posebice tijekom druge polovice jeseni pogodovat će boljim uvjetima berbe od južne Engleske do Poljske.

To će donijeti određeno olakšanje za dijelove Njemačke, Belgije, Nizozemske, Luksemburga i sjeveroistočne Francuske, gdje su obilni pljuskovi izazvali nikad dosad zabilježene poplave tijekom srpnja.

Temperature će u cijeloj regiji također biti gotovo normalne tijekom jeseni jer će ovo biti jedan od dva dijela u kojima se tijekom jesenskih mjeseci ne očekuju toplinski valovi, rekao je Roys. Normalne 'visoke' temperature u pravilu se kreću od 21 do 23 stupnjeva Celzijevih u ranu jesen do 4 do 8 Celzijevih stupnjeva u kasnu jesen.

Prije nego što se olujni obrazac potpuno preseli na jug u jesen, ipak će se djelomično zadržati iznad Irske i Ujedinjenog Kraljevstva.

Unatoč rekordnoj sezoni uragana 2020. godine, ni jedna od tropskih oluja nije preživjela putovanje sjevernim Atlantskim oceanom, a svi su se sustavi raspršili prije nego što su stigli u Europu. Prognostičari AccuWeathera upozoravaju da bi ova godina mogla biti drugačija.

Budući da je temperatura površine mora ove godine za 1-3 stupnjeva Celzijevih viša od normalne, stvara se dovoljno energije za održavanje tropskih obilježja koja se kreću kroz regiju, objasnio je Reppert.

''Zbog toga se očekuje da će jedan do tri tropska sustava stići u Europu u narednim mjesecima'', rekao je Reppert.

Roys objašnjava da bi zbog nastanka odsječenih područja s niskim tlakom moglo doći do razvoja potencijalnih oluja diljem južne Europe ove jeseni, a moguće su i velike oborine, netipične za to vremensko razdoblje.

Također bi moglo doći do razvoja tzv. Mediteranskog tropskog ciklona (medicanes). Razvija se kada netropska ciklona uz pomoć tople mediteranske vode poprimi karakteristike tropske oluje.



Sredinom kolovoza temperature površine mora u istočnom Mediteranu bile su za 3-4 stupnja iznad normalne, objasnio je Reppert. Razdoblja obilnih oborina mogu se proširiti i na jug Italije i na Balkan, posebice krajem listopada i studenog.

Iznadprosječne temperature zadržat će se u dijelovima Europe.

Najviša prosječna temperatura u istočnoj Europi je oko 18-21 stupanjeva Celzijevih početkom rujna, a potom pada na oko 0 stupnjeva do kraja studenog. U Grčkoj i na Balkanu, normalne temperature padaju s 29-32 stupnja na 16-21 stupanj u istom vremenskom razdoblju, prenosi RTL.