Zvijezde Ultimate Gamera otkrivaju što je potrebno za postati dobar gejmer

Nakon napete treće epizode showa, upitali smo se – što čini dobrog gejmera. Odgovore na ovo pitanje su dali oni koji to znaju najbolje, mentori i voditeljice showa

Odlučili smo krenuti s uvijek raspoloženim Malajskim Tapirom koji je svoju karijeru izgradio u FIFI i postao jedan od najvećih regionalnih YouTubera, a sada mentorira Tapire. Evo što nam je on odgovorio na pitanje što čini dobrog gejmera te koliku ulogu igra talent, a koliko vježba?

I dok iz tjedna u tjedan gledamo kako se najbolji igrači međusobno natječu i pokazuju svoj talent, pitali smo mentore i voditeljice što je to što čini dobrog gejmera, koje vrline mora posjedovati, a koje osobine i nisu najpoželjnije u svijetu vrhunskog gejminga. Što je potrebno kako bi postali najbolji?

YouTube show Ultimate Gamer Hrvatskog Telekoma i ove je nedjelje ponovno pokazao zašto je omiljen među obožavateljima i zašto broj fanova raste iz epizode u epizodu. Nakon što smo prošlog tjedna napeto promatrali prvi sraz između Tapira i Šnitera, u kojem su se Tapiri oprostili od svoje dvije članice – Viscarie i Rikkurumi, zbog lošijih partija League of Legendsa i Rocket Leaguea, u posljednjoj epizodi stvari su se preokrenule.

„Tri osobine koje bih naveo da su presudne u svijetu kompetitivnog gejminga bile bi fokusiranost, želja za uspjehom i mogućnost prilagodbe na nove okolnosti. Fokusiranost ne znači nužno samo fokus na videoigre, nego konstantan rad na sebi i ispravljanje mana koje smo samiuočili. Ako to uspijemo, tada nam želja za uspjehom puno više pomaže jer nismo sami sebi vlastita prepreka. Što se tiče odnosa talent i naporan rad, rekao bih da 90% uspjeha otpada na trening i svakodnevno vježbanje. Ali igru morate stvarno voljeti kako bi napravili najbolje rezultate. Od praktičnih savjeta tu bih rekao da je ključno gledati svoje snimke, analizirati ih i ispraviti greške“, rekao je Malajski.

Marko KC, mentor Šnitera, složio se sa svime što je Malajski rekao, ali i dodao par svojih savjeta. „Dodao bih još na listu i smirenost koja je potrebna nakon izgubljene partije. Moraš koji put prihvatiti da je netko bolji od tebe i tu nema pomoći. Osim kod mene u LoL-u (hahahaha). Isto tako tu ulogu može igrati i manjak vremena. Profesionalni gejmeri i oni koji to žele postati treniraju osam do deset sati dnevno i ako ne možete posvetiti toliko vremena gejmanju, to vas može spriječiti da postanete profi gejmer“, kazao je Marko KC.