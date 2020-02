Zbog koronavirusa globalna isporuka smartfona mogla bi biti prepolovljena

Dugotrajnije zaustavljanje proizvodnje zbog širenja epidemije moglo bi naročito pogoditi Apple, kojemu je Kina treće po veličini tržište

Globalne isporuke pametnih telefona tek su se počele oporavljati nakon nekoliko tromjesječja pada kad je izbila epidemija koronavirusa Wuhan i omela proizvodni proces u srcu globalnog lanca opskrbe.

Zbog toga bi broj isporučenih smartfona na najveća svjetska tržišta tijekom ove godine mogao biti prepolovljen.

Analitičari tvrtke Canalys predviđaju kako bi isporuke smartfona u Kini mogle pasti između 40 i 50 posto između zadnjeg ovogodišnjeg i prvog kvartala iduće godine zbog zastoja nastalih uslijed epidemije. Prethodna procjena bila je na razini sedam posto.

U Foxconnu, najvećoj tvornici Appleovih iPhonea, u prošli su petak zaposlenicima rekli kako se ne trebaju vratiti na posao u ponedjeljak, 10. veljače, za kad je bio planiran nastavak redovne proizvodnje. Iz Applea je stigla najava kako će produljiti razdoblje tijekom kojeg su njihove trgovine u Kini zatvorene zbog smrtonosnog virusa.

Zasad nije jasno kako će se širenje koronavirusa odraziti na poslovanje te tvrtke, ali jabučari su najavili kako računaju na mogući pad prihoda tijekom drugog ovogodišnjeg tromjesječja od 63 do 67 milijardi američkih dolara. No, to je bilo krajem siječnja, kada se o epidemiji znalo manje nego danas.

Analitičari tvrtke Wedbush Securities procjenjuju kako bi između tri i pet milijuna iPhonea moglo biti prodano manje tijekom prvog kvartala ukoliko problemi s proizvodnjom i opskrbom potraju još dva-tri tjedna ili dulje od toga.