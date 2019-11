Zašto se uz neke pjesme osjećamo tako dobro? Pitajte umjetnu inteligenciju, ona zna odgovor

Strojno učenje može preslikati koje glazbene kvalitete pokreću koje vrste tjelesnih i emocionalnih odgovora. Jednog dana ova bi se tehnologija mogla koristiti i u glazbenoj terapiji

'Jednom kad shvatimo kako mediji utječu na emocije, tada ih možemo pokušati produktivno iskoristiti za korisne podražaje koji će obogatiti ljudska iskustava', optimističan je profesor Shrikanth Narayanan.

U potrazi za pjesmama koje bi se mogle opisati kao 'sretne' i 'tužne' istraživači su preslušali niz servisa za streaming glazbe. Željeli su izbjeći poznate skladbe da bi na kraju odabrali njih tri: dvije koje su pouzdano izazivale tugu ('Fyrsta' Ólafura Arnaldsa i 'Discovery of the Camp' Michaela Kamena) te jednu koja je svima podizala raspoloženje ('Race Against the Sunset' japanskog dueta Lullatone).

Za ispitivanje je odabrano i stotinjak sudionika koji nikad nisu čuli ove pjesme. Dok su ih slušali, podvrgnuti su funkcionalnoj magnetskoj rezonanciji, a na koži su nosili senzore pulsa, topline i električne energije; oni sami su intenzitet svojih emocija opisivali ocjenama od nula do 10.