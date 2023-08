Zanima vas budućnost u IT-ju? Evo koja će zanimanja biti tražena

Prvi čovjek tvrtke Mono Software Denis Sušac vjeruje da će u skoroj budućnosti najtraženija IT zanimanja biti vezana uz tehnologije čijem eksplozivnom napretku upravo svjedočimo.

No što bi moglo preuzeti poziciju dosad rezerviranu za programerske poslove? Pitali smo vodeće ljude u četiri domaće tvrtke što misle o tome.

To su primarno umjetna inteligencija i srodna područja (robotika, podatkovna znanost)...

'Iako neki misle da generativna umjetna inteligencija može učiniti suvišnim mnoga radna mjesta u brojnim kreativnim industrijama, vjerojatnije je da će zapravo otvoriti nove mogućnosti i stvoriti nove pozicije.

To se danas događa s primjerice prompt engineeringom za velike jezične modele', rekao je tportalu Sušac.

Ili, kako kaže izreka - umjetna inteligencija vas neće zamijeniti, ali osoba koja je koristi hoće.

Do najvećih promjena moglo bi doći na pozicijama koje podrazumijevaju repetitivan rad i nižu razinu vještina, a koje će nova generacija umjetne inteligencije efektivno zamijeniti.

'I tu postoje mišljenja da će biti ugrožena primarna juniorska radna mjesta.

No rekao bih da ljudi koji tek ulaze u ovu industriju imaju veću šansu za napredak nego prije, baš zahvaljujući mogućnostima koje donose ove tehnologije.

Ali samo ako su spremni na usvajanje znanja i vještina potrebnih za njihovo korištenje, zaključio je Sušac.

Budućnost je u podacima

Hrvoje Josip Balen, član Uprave Algebre, ističe da su se povećanjem opsega digitalizacije i digitalne transformacije gospodarstva povećali i uloge i djelokrug IT stručnjaka, kako u Hrvatskoj, tako u Europskoj uniji i šire.

Dijelom se to dogodilo zahvaljujući agilnosti same ekonomije, a što se tiče Unije, zahvaljujući i velikim sredstvima iz europskih omotnica koja su bila usmjerena upravo u to.

U sljedećem razdoblju, temeljem informacija koje sada imamo, možemo pretpostaviti da će potreba za IT stručnjacima rasti i dalje.