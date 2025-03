Zaboravite Windowse: EU pokreće vlastiti operativni sustav otvorenog koda

Ambiciozni projekt koji se oslanja na američku tehnologiju?

Kao predložena baza operativnog sustava navodi se Fedora, što je izazvalo određenu dozu negodovanja. U današnjim geopolitički napetim vremenima između SAD-a i, iskreno, gotovo svih, uključujući i sam SAD - postavlja se pitanje: zašto izabrati Fedoru, američku distribuciju pod pokroviteljstvom Red Hata, umjesto europske opcije poput openSUSE-a? U Fedorinu korist ide to što je njezina nepromjenjiva verzija s KDE okruženjem, Fedora Kinoite, danas među najzrelijim distribucijama takve vrste. The Register je prvu recenziju Kinoitea objavio prije više od četiri godine:

'Projekt je zamisao dr. Roberta Riemanna, koji inače radi pri Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (EDPS). Njegova stručnost očita je već pri prvom pogledu na web stranicu projekta, koja unatoč činjenici da je tek nedavno pokrenuta sadrži iznenađujuće detaljnu dokumentaciju. Obrađuju se ciljevi projekta, mogući scenariji korištenja i funkcionalni zahtjevi.

Značajno je što se pri ovome osvrće i na ranije pokušaje stvaranja sličnih sustava. The Register je ranijih godina pratio neke od njih, uključujući dugogodišnji projekt LiMux u Münchenu, koji je započeo 2004., a napušten 2017. Također se spominju francuski GendBuntu te projekt Linux Plus 1 u njemačkoj saveznoj pokrajini Schleswig-Holstein. Izvor nadodaje da uspjeh bilježi i ruski Astra Linux. The Register naglašava da bi pri izboru distribucije ipak možda birali nešto drugo. 'Fedora Kinoite je zrela i stabilna, ali i dalje američka. U Europi postoje alternative, poput Kalpa Desktopa koji se temelji na openSUSE-u', piše u izvoru.

Upozorenje na rizike

'Još važnije, sama ideja 'bogatog' lokalnog desktop operativnog sustava pomalo zastarijeva u eri čestih napada ransomwareom. Otvorena zajednica slobodnog softvera (FOSS) trebala bi razviti vlastiti pandan ChromeOS-u - jednostavno radno okruženje s barem dvije lokalne particije za oporavak (dual failover), koje je sposobno komunicirati s neovisnim cloud poslužiteljima putem otvorenih protokola te koje bi javne institucije mogle same hostati. Tehnologija već postoji, samo je treba povezati u funkcionalnu cjelinu.

No, to je već sasvim druga rasprava. Projekt EU OS smješten je na GitLabu, a iz izvornog koda može se vidjeti da je razvoj započeo na Božić 2024. Za nešto što postoji svega nekoliko mjeseci, jasno je da je uloženo mnogo promišljanja i truda. Dokument Europskog parlamenta iz siječnja jasno navodi kako još uvijek ne postoji formalna inicijativa za razvoj i implementaciju 'EU Linuxa', što znači da je projekt dr. Riemanna za sada neslužbeni rad u nastajanju. Sretno mu bilo', navodi The Register.

Zašto ne ChromiumOS?

Izvor naglašava da je ChromiumOS već postoji i da je open source. Međutim, dizajniran je za autentikaciju i sinkronizaciju isključivo s Googleovim cloudom. Ono što bi voljeli vidjeti jest nešto što koristi otvorene standarde poput LDAP-a ili OpenID-a za prijavu, te podržava sinkronizaciju datoteka putem WebDAV-a, kao i oznaka, lozinki, korisničkih postavki i ostalog. ChromiumOS (zasad) to ne omogućuje – a isto vrijedi i za ChromeOS Flex i FydeOS.