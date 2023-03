Za gejming i streaming: Ovo su novi tanki laptopi iz Lenova

Poznati je proizvođač službeno predstavio najnovije tanke laptope napravljene za igranje videoigara koji ove godine dolaze u većem broju varijanti, uključujući onu od 14 inča

Najnovija serija Lenovo Legion Slim 7 osme generacije dizajnirana je kako bi odgovorila na zahtjeve gamera koji trebaju prijenosno računalo koje može pokrenuti AAA naslove, a istovremeno je dovoljno agilno da se nosi s drugim zadacima kao što su streaming, stvaranje sadržaja ili rad na računalu.

Dostupan sa sustavom Windows 11 i do 13. generacije Intel Core i9-13900H procesora u Lenovo Legion Slim 7i ili do AMD Ryzen 9 7940HS procesora u Lenovo Legion Slim 7, oba imaju do NVIDIA GeForce RTX 4070 GPU i do 32 GB 5600MHz DDR5 RAM-a te 16-inčni 16:10 Lenovo PureSight gaming zaslon sa WQXGA 240Hz VRR panelom od 500 nita ili 3.2K 165Hz VRR panelom s 430 nita.