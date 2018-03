Vjerniji smo Androidu nego iOS-u, i to već neko vrijeme

I to smo dočekali: Googleov Android pretekao Appleov operativni sustav po razini lojalnosti korisnika. Ipak, još uvijek više ljudi odlazi s Androida nego s iOS-a

Od siječnja 2016. do prosinca 2017. vjernost Androida protezala se od 89 do 91 posto, koliko sad ima. Za iOS taj je raspon bio 85 do 88 posto.

To pokazuje kako su korisnici u visokom stupnju vjerni i jednom drugom operativnom sustavu, samo što Android već neko vrijeme stoji nešto bolje. Može se zaključiti kako korisnici odaberu jedan od dva dominantna operativna sustava, ulože u aplikacije i memoriju te ne mijenjaju rado operativne sustave.

Apple i Google su, dakle, dobili stabilne i lojalne baze korisnika kojima mogu prodavati proizvode i usluge. Apple već ubire vrhnje u tom segmentu: prošlog studenog zabilježili su rekordne prihode od usluga. Korisnicima Androida vjerojatno je privlačno to što na raspolaganju imaju veliki izbor raznovrsnih novih uređaja koje mogu koristiti bez velike prilagodbe i učenja.

Kako daleko više ljudi koristi Android, tako je puno veći broj onih koji ga zamjenjuju za iOS nego što je obrnuto slučaj, piše Tech Crunch.