U ZICER-u predstavljen ZICER seed fond vrijedan milijun eura

Na događaju se okupilo više od 60 sudionika - predstavnika vodećih Hrvatskih institucija poput Hrvatske banke za obnovu i razvitak, komercijalnih banaka, predstavnika VC i equity fondova, kao i startupova u potrazi za idealnim modelom financiranja. Iz ZICER-a najavljuju kako je ovakav profil događaja - kroz koji se predstavljaju aktualne mogućnosti za startupove, ali i kroz koje se otvara prostor za povezivanje i početak suradnje mnogih dionika startup svijeta - model koji će i dalje poticati.

'Kroz današnji događaj okupili smo sve relevantne dionike domaćeg startup ekosustava. Naša uloga je kroz povezivanje otvoriti nove mogućnosti – startupovima omogućiti lakši dolazak do financijskih sredstava nužnih za razvoj i rast, a investitorima svih profila omogućiti prvi korak za povezivanje s mladim tvrtkama čijem razvoju mogu doprinijeti kako financijskim sredstvima, tako i znanjem te iskustvom. Naš cilj je osigurati pravovremena sredstva kako bi startupovi, kada im je to potrebno, brzo došli do sredstava koja će uložiti u razvoj poslovanja', istaknuo je Frane Šesnić, direktor ZICER-a,