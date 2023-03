'U Zagreb dovodimo vrhunske svjetske stručnjake. Razgovarat ćemo o superračunalima, umjetnoj inteligenciji i otvorenoj znanosti'

Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) od 28. do 30. ožujka organizira konferenciju Dani e-infrastrukture Srce DEI 2023, ujedno završnu konferenciju nacionalnog strateškog projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO), kojom će se obilježiti i njegov uspješan završetak

Već dulje vrijeme postoji manjak IT stručnjaka, što je s jedne strane stvorilo porast međunarodne potražnje za kvalificiranim stručnjacima, a interno dovelo do pitanja održivosti pojedinih sustava te kapaciteta pojedinog subjekta/sustava za razvoj i implementaciju pojedinih tehnologija. Kako se korištenje umjetne inteligencije povećava, taj nedostatak stručnosti vjerojatno će postati sve više i više vidljiv. Ako šira uporaba umjetne inteligencije postane stvarnost, onda je važno da se u Republici Hrvatskoj obrazuje i obučava dovoljan broj ljudi u tom području.

Koju ulogu umjetna inteligencija ima u znanosti i obrazovanju na primjeru Srca?

Srce svojim digitalnim resursima, prije svega resursima za računarstvo visokih performansi (HPC) te podatkovnim uslugama, osigurava ključne pretpostavke razvoja i primjene umjetne inteligencije u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

Pristup podacima osnova je za UI i ključan dio infrastrukture. Kako društva postaju sve više digitalna, sve je veća količina dostupnih podataka u digitalnom obliku. Podaci, a pogotovo oni organizirani u informacije, osnova su za dobivanje znanja i primjenu tog znanja u praksi.

U Srcu već dug niz godina gradimo e-infrastrukturu u znanosti i visokom obrazovanju te su prikupljene velike količine podataka. U narednim godinama radit ćemo na primjeni metoda dubinske analize podataka i primjeni modela dobivenih takvim metodama unutar spomenutih infrastruktura. Planiramo primijeniti metode strojnog učenja (prvenstveno izgradnje klasifikatora i neuronskih mreža, klasteriranja, detekcije stršećih vrijednosti i sl.) u cilju izgradnje sustava preporuka, ranog i naknadnog upozoravanja, podizanja sigurnosti te kontrole ispravnosti podataka i povećanja kvalitete postojećih podataka, što ćemo ugraditi u postojeće sustave.

Konkretne primjene su raznolike. Naprimjer, studenti bi mogli dobiti preporuke za upis izbornih predmeta na studiju ovisno o dosadašnjim preferencijama i uspjehu i na taj način bi im umjetna inteligencija pomogla u usmjeravanju karijere. Znanstvenici bi mogli dobiti preporuke o dostupnim resursima (opremi i uslugama) te istraživanjima vezanim za svoja istraživanja, a uprave ustanova u sustavu znanosti i visokog obrazovanja imale bi još bolje podloge za donošenje odluka o svom poslovanju.

Također, različite vrste infrastruktura su važne za razvoj i uporabu umjetne inteligencije u praksi. Izgradnjom nove nacionalne e-infrastrukture HR-ZOO omogućili smo pristup naprednim računalnim i mrežnim resursima potrebnim za razvoj umjetne inteligencije, a nacionalna platforma digitalnih akademskih arhiva i repozitorija Dabar primjer je e-infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja jer je otvorena za istraživačke projekte s UI-jem.

Značajan događaj bit će i organizacija nacionalnog tripartitnog sastanka Europskog oblaka za otvorenu znanost – EOSC.

Nacionalni tripartitni sastanci EOSC-a organiziraju se s ciljem jače sinergije u implementaciji EOSC-a u Europi kako bi se unaprijedio sustav otvorene znanosti i postiglo usklađivanje nacionalnih politika s politikama EU-a. Naime Europska komisija pokrenula je Europski oblak za otvorenu znanost (EOSC) kao jedan od najznačajnijih koraka u razvoju europske znanosti kojim želi poticati otvorena, javno dostupna i iskoristiva znanstvena postignuća čiji je cilj to da znanost snažnije odgovori na društvene izazove s kojima se suočava Europa.

U Hrvatskoj će se nacionalno tripartitno događanje održati 30. ožujka u okviru programa trećeg dana konferencije Dani e-infrastrukture Srce DEI 2023, a okupit će predstavnike Europske komisije, Udruženja EOSC-a, EOSC-ova Upravljačkog odbora, Ministarstva znanosti i obrazovanja te Vijeća Inicijative za HR-OOZ.

Tijekom sastanka govorit će se o mnogim temama bitnim za razvoj otvorene znanosti, stanju u EU i planovima EOSC-a za budućnost, ali i o stanju otvorene znanosti u Hrvatskoj iz nekoliko perspektiva, od pogleda istraživača i razvoja nacionalne politike pa do stava i planova ustanova koje financiraju znanost. U sklopu tripartitnog sastanka predstavit će se napredak uspostave Hrvatskog oblaka za otvorenu znanost, HR-OOZ, te rad Inicijative za HR-OOZ, a među ostalim premijerno javno predstavljanje prijedloga dokumenta 'Hrvatski plan za otvorenu znanost'.

Panel 'What Needs to Happen Next in Croatia' zatvorit će događanje, a na njemu će se raspraviti što se može, što bi se trebalo napraviti i tko u Hrvatskoj može doprinijeti tome da bi se ideje otvorene znanosti mogle ostvariti u punom potencijalu.