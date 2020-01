Svjedočimo li budućnosti prijevoza? Ovo je Cruise Origin, avangardni automobil bez vozačkog mjesta

Najnovije vozilo iz GM-ove podružnice Cruise besramno odbija 'pravila' dizajna automobila, a najbolja stvar je što se ne radi o konceptu. Ovo je punokrvni konačni dizajn koji bi, uz malo sreće, uskoro mogao početi voziti ulicama San Francisca i New Yorka

'U trenu kada ovo vozilo konačno krene u serijsku proizvodnju imat ćemo softver za autonomna vozila koji će funkcionirati na nadljudskoj razini u usporedbi s prosječnim vozačem' komentirao je Voight u razgovoru za The Verge te je naglasio 'kako bi to dokazali, ponudit ćemo empirijske rezultate testova koji će dokazati sigurnost vozila prije nego što u njih sjednu pravi živi ljudi'.

Premda sve navedeno zvuči obećavajuće, svi 'klasični' vozači će ulaskom u Origin s opravdanjem pokazati bar malo sumnje. Autonomna vozila su korisna i vrlo učinkovita, no i dalje po portalima svako malo čitamo o nesrećama koje su uzrokovali zbunjeni algoritmi. Voight tvrdi da je Origin siguran i štoviše - da je potpuno spreman za službeni početak rada kao dio Cruiseove taksi službe.

Problemi, doduše, sežu u područje birokracije. Američke vlasti, prema zakonu, svake godine moraju odobriti ograničen broj nekonvencionalnih vozila koja se smiju pustiti u promet . Cruise i njihova matična kompanija General Motors već su 2018. izdali upit za uvođenje ovog vozila u tu listu te do danas nisu dobili odgovor. Startup je u međuvremenu privukao veliku količinu zainteresiranih investitora uključujući i japanskog autodiva Hondu, dok trenutni fond vezan uz Origin kotira u milijardama dolara, no ništa se neće desiti prije nego što američke vlasti odluče dati odobrenje - a kako stvari stoje, nikamo im se ne žuri.

Cijena? Prava sitnica

Voight ne vjeruje da kompanije koje proizvode autonomna vozila razgovaraju o ekonomskoj učinkovitosti vozila i potencijalu zarade, no uvjeren je da će se to prije ili kasnije desiti. Stručnjaci pretpostavljaju da će svaki autonomni automobil koštati od 300.000 do 400.000 dolara, uzme li se u obzir sva silina vrlo skupih senzora i računalnog softvera potrebnog za autonomno djelovanje vozila. Oporavak od ovakve vrste troškova leži u modularnosti vozila, jednom od glavnih odlika Origina.

S obzirom da je službeni datum starta proizvodnje nepoznat, Cruise je svjestan da će se tehnologija autonomnih vozila s vremenom mijenjati i usavršavati, što znači da će trenutno raspoloživi uređaji u jednom trenu postati neisplativi i da će ih se moći mijenjati.

Drugim riječima, čekanje zelenog svjetla kompanija nastoji maksimalno iskoristiti, usavršavajući sustave poput onog za hlađenje računala koje, prema autoru izvornog članka, vrlo često nepotrebno zagrijava vozačka sjedala.

Što god mi mislili o Cruiseu, činjenica je da se radi o vrlo zanimljivom konceptu koji će, ako u međuvremenu ne izmisle nešto bolje i učinkovitije, svoju premijeru doživjeti u Sjedinjenim Državama te se s vremenom uz još malo papirologije, proširiti i na druge teritorije.