Sveučilište Algebra godinu otvara velikom game dev konferencijom, poseban gost John Romero

Sveučilište Algebra godinu otvara u velikom stilu – trodnevnim game dev eventom i najvećom konferencijom u regiji 'Future Perspectives of Game Development' na kojoj je poseban uzvanik legendarni dizajner videoigara i jedan od osnivača FPS žanra, John Alfonso Romero.

'Uzbuđen sam što 2024. godinu započinjem snažno u okruženju game developera i gejmera na Algebrinom Global Game Jam-u u Zagrebu! Često me pitaju o mojoj povijesti i povijesti FPS-a, a to je upravo ono što će biti okosnica mog govora 'DOOM Guy: Life in First Person' na Algebrinoj konferenciji 22. siječnja. Za igrače koji žele znati više o tome koji su to tajni sastojci koji su utkani u naš DNA i radi kojih je nastao DOOM, ovo je konferencija koju ne smiju propustiti. Prikazat ću i nikad viđeni behind the scenes materijal iz moje posljednje igre, SIGIL II', izjavio je Romero.