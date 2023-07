Stručnjak upozorava: Umjetna inteligencija donosi kraj nastave u učionicama kakvu poznajemo

Profesor Stuart Russell, britanski računalni stručnjak s kalifornijskog Sveučilišta Berkeley, rekao je da personalizirani učitelji nalik ChatGPT-ju imaju potencijal uvelike obogatiti obrazovanje, ali i proširiti globalni pristup obrazovanju pružanjem privatnih poduka u svakom kućanstvu s pametnim telefonom. Tehnologija bi mogla isporučiti 'većinu gradiva do kraja srednje škole', rekao je.

'Obrazovanje je najveća korist umjetne inteligencije kojoj se možemo radovati u sljedećih nekoliko godina', rekao je Russell prije govora u petak na UN-ovom AI for Good Global Summitu u Ženevi. 'Trebalo bi biti moguće u roku od nekoliko godina, možda do kraja ovog desetljeća, pružiti prilično visoku kvalitetu obrazovanja svakom djetetu u svijetu. To je potencijalno transformativno', kazao je.

Međutim pozvao je na oprez jer primjena moćne tehnologije u obrazovnom sektoru također nosi rizike, poput moguće indoktrinacije, piše Guardian.