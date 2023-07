Stručnjaci upozoravaju: Ako na Androidu imate ove aplikacije, izbrišite ih

Googleov dućan za aplikacije nudi hrpu praktičnih i korisnih programa, no sve češće možemo naići i na one koje mogu naštetiti. Tvrtka za kibernetičku sigurnost Pradea korisnike Androida upozorava na nekoliko opasnih aplikacija koje se mogu preuzeti na Google Play trgovini. Radi se o aplikacijama File Recovery & Data Recovery i File Manager, koje prema Pradei skrivaju špijunski softver te ugrožavaju privatnost i sigurnost oko 1,5 milijuna korisnika platforme.

Aplikacije dolaze od istog programera pod imenom Wang Tom, a osmišljene su tako da se pokreću same od sebe i tiho šalju osjetljive korisničke podatke u Kinu. Aplikacije kopiraju i šalju podatke o kontaktima u telefonu, kontaktima na emailu te kontaktima na društvenim mrežama. Također sakupljaju i šalju fotografije, audio i video snimke te prenose korisničku lokaciju u stvarnom vremenu i predaju informacije o marki i modelu uređaja, operativnom sustavu, mobilnom broju i mobilnoj mreži. Sama aplikacija u opisu naglašava da ne sakuplja podatke, no analitičari su otkrili da to nije istina.

Pradea upozoravaju kako se u Google Play trgovini može naći nekoliko aplikacija istog imena, ali su se samo one kineskog programera pokazale kao opasnost. Google je nakon prijave aplikacije uklonio iz Play Storea, ali ne prije no što ih je na svoje uređaje instaliralo oko 1,5 milijuna korisnika.