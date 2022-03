Samsung Pop Up store na Cvjetnom trgu - mjesto gdje uz odlične ponude možete otkriti i kako bolje brinuti o zdravlju

Poznata hrvatska lica isprobala su Samsung Galaxy S22 seriju pametnih telefona, pametne satove kao i ostale uređaje za održavanje visoke kvalitete života i zdravih navika

Cvjetni trg oduvijek je bio kultna lokacija Zagreba kada govorimo o shoppingu ili pijenju kavica u centru događanja. Upravo se na ovoj chic lokaciji, u samom centru Zagreba, otvorilo i novo Samsung Pop Up prodajno mjesto. Unutar Pop Up-a posjetitelji mogu istražiti sve najnovije pametne uređaje, uživati u Experience zoni za noćno fotografiranje ili se okušati u fitness bike zoni koja ukazuje pozitivan utjecaj suvremene tehnologije na well-being modernog čovjeka. Well-being je u posljednjih godina postao pravi trend, a da je važno brinuti o njemu složila su se i poznata hrvatska lica: Antonija Blaće, Luka Nižetić, Anamaria Raić, Mia Dimšić, Jelena Glišić, Goran Čižmešija, Maša Zibar i drugi, koji su u novootvorenom Samsung Pop Up kutku imali priliku isprobati pametnu tehnologiju za ulaganje u zdravlje i općenito kvalitetu života.

Iskoristite odlične ponude za kupovinu mobilnih telefona

U novom Pop Up prodajnom mjestu na Trgu Petra Preradovića 3 (Cvjetni trg) u Zagrebu sve do 31. svibnja možete isprobati svu čaroliju prekrasnog Samsung Moon Garden-a i noćne fotografije te sudjelovati u nagradnom natječaju u kojem možda baš vi osvojite novi Samsung Galaxy S22 uređaj! Osim toga, Samsung je za sve posjetitelje pripremio i posebnu promociju koja traje do 31.03.2022. ili do isteka zaliha: