Novi Samsung flagship pametni uređaji predstavljaju najnovije inovacije na području mobilne tehnologije te prvi koriste 5G mrežu i sustav umjetne inteligencije kako bi pokretali svoje brojne značajke

4. 5G oblikuje mobilni sadržaj budućnosti

5G tek stiže u Hrvatsku, ali to ne znači da ne možemo već isprobati tehnologije koje će se njime pokretati. Svi oni koji ne mogu prestati gledati videozapise uživat će u inačici YouTubea koja sada omogućava videozapise u 8K kvaliteti, kao i video-chat u punoj rezoluciji uz pomoć Google Duo integracije. Uređaji dolaze opremljeni i s posebnom inačicom Netflixa u čijoj se zbirci nalazi ekskluzivan sadržaj za Samsungove korisnike, ali i mogućnost pretraživanja i reprodukcije filmova i serija uz pomoć aplikacija Samsung Daily, Bixby i Finder. 5G mreža omogućit će iznimno velike brzine streamanja i dijeljenja sadržaja, a kapacitet unutrašnje pohrane od 128 do 512 GB pružit će dovoljno prostora i za one najzahtjevnije multimedijalne korisnike. A ako i to nije dovoljno – microSD karticom moguće je dodatno proširiti prostor do 1,5 TB.

5. Izdržljiva baterija koja se brzo puni

Naravno, svaki brz i izdržljiv mobitel kao što su Samsung Galaxy S20 i S20+ zahtijevaju veliku količinu energije. S baterijom od 4000mAh za Galaxy S20 i 4500mAh za Galaxy S20+ više nema potrebe za nošenjem punjača tijekom dana kako bi mobitel nastavio funkcionirati. Uz super brzo punjenje, uređaje uključite u struju i za svega nekoliko minuta napunite bateriju koja će trajati satima, bilo da se radi o klasičnom punjaču ili bežičnom punjenju na postolju.

Nabavite svoj Galaxy S20 i Galaxy S20+ i uživajte u vrhunskoj kameri, snažnim performansama, bogatom sadržaju te prikazu visoke kvalitete. Elegantni Galaxy S20 dostupan je u svemirski sivoj, nebesko plavoj i nebesko rozoj boji, dok je Galaxy S20+ moguće nabaviti u svemirski crnoj, svemirski sivoj i nebesko plavoj boji.