Samsung Galaxy S10 vs Galaxy S9 - što je novo, a što je ostalo isto?

Promjene u odnosu na prethodnu generaciju nisu drastične, ali nisu niti zanemarive: Galaxy S10 i S10 Plus dobili su novi procesor, ponešto veće zaslone, jače baterije i poboljšane kamere...

Slična je situacija i s novim zaslonima , nešto većim i duljim nego u prethodnika ali s tek neznatno većom razlučivosti. S10 ima dijagonalu od 6,1 inč (15,4 centimetra) , S10 Plus 6,4 inča (16,2 cm), oba uz omjer 19:9. S9 je imao zaslon dijagonale 5,8 inča (14,7 cm), a S9 Plus 6,2 inča (15,7 cm).

Hoće li to biti primjetno pri obavljanju svakodnevnih zadaća ili ćete morati jače opteretiti uređaj kako bi se razlika pokazala, ostaje za vidjeti. Čini se izvjesnim kako će Snapdragon 855 moći se bolje nositi s idućom generacijom aplikacija i softvera općenito, koje će vjerojatno biti zahtjevnije od dosadašnjih.

Više memorije, jače baterije

No, udvostručena je količina radne memorije (sa četiri na osam gigabajta za S10, odnosno 12 za S10 Plus), što bi se trebalo i te kako osjetiti na zahtjevnijim zadaćama poput multitaskinga ili igara koje značajno opterećuju resurse smartfona.

Povećana je i početna količina ugrađene memorije za pohranu - na 128 GB - iako treba napomenuti kako su već bili dostupni modeli Galaxyja S9 i S9 Plus koji to također nude.

Bit će zanimljivo vidjeti kako će se na svakodnevno korištenje odraziti povećanje kapaciteta baterije (s 3.000 na 3.400 mAh za S10, odnosno s 3.500 na 4.100 mAh za S10 Plus), pogotovo u kombinaciji s učinkovitijim procesorom. Na papiru bi to trebalo zajamčiti dulju autonomiju, ali vidjet ćemo što će praksa pokazati. Uz to je ubrzano i bežično punjenje, koje je sada gotovo izjednačeno u trajanju s onim za koje trebate kabel.

Značajnu promjenu doživjele su i kamere. Ne toliko glavna koliko sporedne i prateće značajke. Dodana je nova ultraširokokutna kamera, poboljšana je stabilizacija videa i podrška za snimanje videa formatom HDR10+, a tu je i novi NPU za bolje prepoznavanje scena i općenito poboljšanje kvalitete fotografija.