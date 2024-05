Razmišljate o promjeni posla? Provjerili smo ponudu u IT sektoru

Oni su tehnološka sila koja dizajnira, inženjerira i proizvodi najnapredniju svjetsku automobilsku tehnologiju i hiperautomobile. Bytes to bolts, Rimac je mjesto gdje se sve događa. Trenutno su u potrazi za osobom koja će 'uskočiti' na radno mjesto: Hybrid Cloud Infrastructure Engineer (m/ž). Nude ti rad na uzbudljivim projektima, dioničke opcije, fleksibilno radno vrijeme i mogućnost rada na daljinu, psihološko savjetovanje, stručno usavršavanje i interne programe obrazovanja, popuste za kupnju, putovanja i zabavu… Javi im se do 5. lipnja.

Aminess Hotels & Resorts jedinstven je brend na tržištu i personifikacija gostoprimstva u Hrvatskoj. Svoj tim žele osnažiti na poziciji: Voditelj IT odjela (m/ž). Bit ćeš odgovoran/na za razvoj, implementaciju i održavanje IT sustava i procesa, upravljajući timom informatičara kako bi osigurao stabilnost, sigurnost i funkcionalnost IT infrastrukture. Zauzvrat ti nude specijalističke edukacije i treninge, dodatna stimulativna primanja poput božićnice, regresa i sezonskih nagrada, pogodnosti u Aminess objektima za zaposlenike i poticajno radno okruženje. Prijave primaju do 26. svibnja.

Njihova misija je kvalitetom proizvoda i profesionalnim pristupom omogućiti korisnicima i partnerima brzo usvajanje tehnoloških dostignuća. Ključnu ulogu u tome imaju djelatnici koje pažljivo odabiru, intenzivno školuju i osiguravaju im sve uvjete da se certificiraju i postanu vrhunski stručnjaci na polju tehnološkog savjetovanja i razvoja softvera. Oni su Dabar informatika i trenutno zapošljavaju Sistem administratora (m/ž), a rok za prijavu na oglas ističe 25. svibnja.

KING ICT kao jedna od vodećih tehnoloških kompanija s međunarodnim dosegom i dugogodišnjim iskustvom širi svoj tim terenske i servisne podrške u Zagrebu i zapošljava više kolegica ili kolega na poziciji: ICT Tehničar (m/ž). Kao član njihovog tima kontinuirano ćeš se educirati i nadograđivati svoja tehnička znanja, imati mogućnost napredovanja, moći koristiti razne pogodnosti poput dodatnog zdravstvenog osiguranja, božićnice, raznih obiteljskih benefita te raditi s poznatim i izazovnim klijentima. Svoj životopis im pošalji do 5. lipnja.

Poznaješ frazu 'isključi pa uključi'? Draži ti je rad na terenu od uredskog posla? Voliš raditi s ljudima? Ako su tvoji odgovori potvrdni, pridruži se Hrvatskom Telekomu, na poziciji Tehničar za telekomunikacije (m/ž). Očekuju te podrška mentora tijekom prva dva mjeseca, 2 vrste bonusa svaki mjesec, digitalne edukacije, online platforme i interne programe, plan razvoja tvoje karijere, službeni laptop, tablet i mobitel s neograničenim internetom te motivirajuću radnu atmosferu. Javi im se najkasnije do 6. lipnja.