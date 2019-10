Pripazite, hakeri su pronašli način kako provaliti u smartfon putem WhatsAppa

Premda se napad inicira inficiranom GIF datotekom, infekcija se ne događa do trenutka kada korisnik odluči otvoriti GIF i nakon toga na njega odgovoriti GIF-om iz ugrađene galerije

GIF-ovi su danas, bez dvojbe, jedan od najčešćih načina vizualne komunikacije na smartfonima - od društvenih mreža, preko foruma, pa sve do posebnih aplikacija za čavrljanje. Zamislite da vam netko pošalje GIF u kojem vam želi sretan rođendan, dobro jutro ili nešto treće, samo da bi vam pomoću njega provalio u smartfon.

Prema objavi Hacker Newsa, to je doslovno izvedivo - ili je bilo do trenutka kada je Facebook odlučio sve zakrpati i samim time spriječiti poplavu inficiranih GIF-ova. Problem je, doduše, što je do te zakrpe trebalo tri mjeseca tijekom kojih su vlasnici popularne aplikacije za čavrljanje bili ranjivi na hakerske napade GIF-om kojima su se od vlasnika Androida mogli krasti podaci i poruke. Vlasnici iOS-a su imuni na ovu vrstu napada, piše izvor.